Resmi Gazete'de bugün (22 Ocak 2021)

Merkez Bankası, BPN Ödeme ve Vizyon Elektronik’in faaliyet izninin kapsamını genişletti

Merkez Bankası, BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin faaliyet izninin kapsamını genişletti.

Bankanın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerine göre, Merkez Bankası, ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü içeren ödeme hizmetlerini ve elektronik para ihracı faaliyetini sunmasının onaylanmasına ve ödeme hizmeti sunmak üzere BDDK kararı ile BPN Ödeme’ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına aldı.

Merkez Bankası, Vizyon Elektronik’in ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini içeren ödeme hizmetini sunmasının onaylanmasına ve ödeme hizmeti sunmak üzere BDDK kararı ile Vizyon Elektronik’e verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verdi.

İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için bazı telefon cihazlarına uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 8517.12.00.00.09 GTİP numaralı hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için bazı telefon cihazları için adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolar olarak belirlendi.

Bu eşyanın, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Resmi Gazete’de 8 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan tebliğ ile alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları için adet başına 200 dolar birim gümrük kıymeti belirlenmişti.

Çevre Bakanlığı, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Tadilatı İnşaat Sözleşmesi İşi için ihaleye çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Tadilatı İnşaat Sözleşmesi İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P01)” için ihaleye çıktı.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV)” kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği tadilatlarında kullanılmak üzere, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) sağlanan kredi ile finanse edilen KABEV Projesi kapsamında ihale yapılacak.

Teklifler, 22 Şubat 2021 günü saat 15.00’e kadar teslim edilecek. İlgilenen firmalar https://kamuenerji.csb.gov.tr/ adresinden detaylı ilan metnine ulaşabilecekler.

Laboratuvar izin belgesi almak için yapılan müracaatların değerlendirilmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği kapsamında laboratuvar izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değerlendirme esaslarının belirlenmesine, askıya alınan laboratuvarların durumu, sıralamada bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

İzin belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve sıralamaya alınmasında başvuru yapmış kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilecek.

Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlıktan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması halinde kuruluşa izin belgesi verilecek.

Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvar hizmeti veren kuruluş sayısının, o il için belirlenen laboratuvar hizmeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksikliklerini tamamlaması için 45 gün süre verilerek tebligat yapılacak.

Yönetmeliğin şartlarını sağlamayan başvurular, hiçbir koşulda sıralamaya alınmayacaklar. Bu koşulların sağlandığına ilişkin yapılan en son başvuru tarihine göre, aynı gün birden fazla kuruluşun sıralamaya yerleştirilmesi durumunda ise ilgili birimin gelen evrak kayıt numarası önceliğine göre sıralamaya yerleştirilecek.

Laboratuvar izin belgesi askıya alınmış kuruluşlar, belirlenen laboratuvar sayısına dâhil olacak.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde faaliyete geçmeyen askıdaki laboratuvarların sözleşmeleri Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça feshedilecek.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde faaliyete geçmek isteyen askıdaki laboratuvarların faaliyetine, belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması kaydı ile izin verilecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sonuçlandırılmamış laboratuvar izin belgesi işlemleri bu Tebliğe göre sonuçlandırılacak.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlığa yazılı başvuru yapmış kuruluşların değerlendirilmesine, belirtilen teminat bedelinin yatırılması kaydı ile o il için belirlenen laboratuvar sayısına bakılmaksızın devam edilerek laboratuvar kuruluşuna izin belgesi verilecek.

Yapı denetimi izin belgesinde sıralamaya alınması tebliğde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğdeki “denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan kuruluşların sıralamaya alınması” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Değişikliğe göre, tebligatlar, kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen adresine veya elektronik tebligat adresine yapılacak. Bu amaçla, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek Komisyona yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Tebligatta verilen süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaklar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sıralamaya yerleştirilmiş kuruluşların tüzel kişiliğine ait, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tarif edilen, tebligata elverişli bir elektronik tebligat adresi temin ederek Komisyona yazılı olarak bildirmesi zorunlu olacak.

ÖİB’nin taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), taşınmaz satışıyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖİB, Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Van ili Edremit ilçesi Suphan mahallesinde bulunan 4 bin 785 metrekarelik taşınmazın 4 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ye satılmasının onaylanmasına karar verildi.

TİGEM, yem hammaddesi satın alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4 bin 290 ton yem hammaddesi satın alacak.

TİGEM’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, işletme için 2 bin ton mısır DDGS, 1200 ton pamuk tohumu küspesi, 1000 ton ayçiçeği tohumu, 90 ton soya fasulyesi küspesi alınacak.

İşletme için yem katkı maddesi olarak 90 ton bitkisel kalsiyum sabunu by-pass yağ, 90 ton bitkisel yağ (soya yağı), 90 ton sodyum bikarbonat, 12 ton sağmal süt sığırı vit.min premiksi, 10 ton Son21, fresh, pik sağ. Süt sığırı vit.min. premiksi, 10 ton sığır besi-kuru dönem vit.min. premiksi, 6 ton buzağı vitamin mineral premiksi, 30 ton yem tipi üre, 6’şar ton magnezyum oksit, kalsiyum klorür, amonyum klorür, magnezyum sülfat da tedarik edilecek.

İstekliler, yem hammaddesi için teklif mektuplarının en geç 3 Şubat 2021 günü saat 10.30’a, yem katkı maddelerini ise aynı gün saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri gerekiyor. İhaleler aynı gün ve saatlerde TİGEM’de yapılacak.

İhaleler kapalı zarf usulü ile yapılacak, ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye ait olacak.

MKE muhtelif araç parçaları ve hurda malzeme satacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü, teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-tesellüm edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz etti.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihaleler, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde saat 14.00’de Ankara merkezde yapılacak.

Teklifler en geç ihale gün ve saatlerine kadar Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilecek.

İhaleye çıkarılan muhtelif araç parçaları, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif cins topraklı malzeme, toprak ve taban artığı teressubat nitelikli malzeme, akü, alüminyum, paslanmaz hurdası, sondaj borusu, muh. sökümü ekonomik olmayan demir çelik malzeme hurdası, muh. elektrik motoru, muh. elektrik-elektronik, kesici/ayırıcı, trafo ve trafo ekipmanları, yakıt tankı, varil, tüp, kağıt, izolatör, karkas vasfında dış lastik, yatak ve tekstil, branda, ahşap, muh. PVC ve plastik, inşaat demiri hurdası, muh. tezgah ve alet hurdası, demir çelik talaşı ve pik, beton elektrik direği, atelye artığı, demir çeliğe lastik akupleli tank paleti, yağ, jeneratör, kompresör sistemi, çamur pompası, muh. demir çelik, diğer lastik hurdaları vb. muhtelif malzeme hurdaları bulunuyor.

Teklifler en geç ihale gün ve saatlerine kadar Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilecek.

İhaleye çıkarılan muhtelif araç parçaları, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif cins topraklı malzeme, toprak ve taban artığı teressubat nitelikli malzeme, akü, alüminyum, paslanmaz hurdası, sondaj borusu, muh. sökümü ekonomik olmayan demir çelik malzeme hurdası, muh. elektrik motoru, muh. elektrik-elektronik, kesici/ayırıcı, trafo ve trafo ekipmanları, yakıt tankı, varil, tüp, kağıt, izolatör, karkas vasfında dış lastik, yatak ve tekstil, branda, ahşap, muh. PVC ve plastik, inşaat demiri hurdası, muh. tezgah ve alet hurdası, demir çelik talaşı ve pik, beton elektrik direği, atelye artığı, demirçeliğe lastik akupleli tank paleti, yağ, jeneratör, kompresör sistemi, çamur pompası, muh. demir çelik, diğer lastik hurdaları vb. muhtelif malzeme hurdaları bulunuyor.

Türkiye İklim ve Çevre ve Enerji Vakfı kuruldu

Uğur Işık ve Ufuk Işık tarafından İstanbul’da Türkiye İklim Çevre ve Enerji Vakfı (TİÇEV) kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinin 3 Kasım 2020 tarihinde kesinleşen 23 Eylül 2020 tarihli ve E: 2020/131, K: 2020/143 sayılı kararıyla tescil edilen vakıf, toplumun tüm kesimlerinde, sıfır atık ve sıfır karbon yaklaşımı hedefleri ile sürdürülebilir bir çevrede, döngüsel ürün kapsamında ülkemizin tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım, atık işleme, atık arındırma, atık toplama ve ayırma, atık depolama, atık taşımak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Mal varlığı 100 bin lira olan vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Binalarda Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Tebliğinde değişiklik yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Tebliğe eklenen maddeye göre, Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık sınıfında veya bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda veyahut yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması hâlinde, yapı sahibince listelerin dışından da yalnızca bu işe mahsus hizmet alımı yapılabilecek.

Bu şekilde görevlendirilenlerin sayılan koşulları sağlaması kaydıyla;

Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2’ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması veya,

Tasarım Gözetmenliği Sistemi (TGUA), TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için Ek-2’de tarif edildiği şekilde ilgili alanda yüksek lisans/doktora yapmış/yönetmiş veya ders veriyor olması ve halen bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi/görevlisi olması yeterli olacak.

TGUA-1 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında sadece Esaslar Tablo 3.3’e göre BYS≥3 olan binalar için geçici sicil ile hizmet alınabilecek. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında BYS≥5 olan binalar için Bakanlığa herhangi bir bildirim yapılması gerekmeyecek.

Bu kapsamda kendilerinden hizmet alınanlar listeye kaydedilmeyecekler, ancak adlarına geçici sicil açılacak. Yapılan tasarım gözetimi hizmeti kazanılmış bir hak teşkil etmemekle birlikte, TGUA-4 ve TGUA-5 uzmanlık alanlarında deneyimde dikkate alınacak. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için ise hizmet verenin talebi üzerine bu madde kapsamında Komisyon tarafından değerlendirilmiş ve 42 puanı sağlamış olmak kaydıyla yapılan tasarım gözetimi hizmeti deneyimde değerlendirilecek.

Tasarım gözetmenliği sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da bu madde uyarınca görevlendirilenler, 8 inci maddede belirtilen ilkelere aykırı olarak tasarım gözetmenliği faaliyetinde bulunduklarının tespit edilmesi hâlinde, Komisyon kararıyla tasarım gözetmenliği yapmaktan yasaklanacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Türk Kızılayı Çorum’da kat karşılığı bina inşaatı yaptıracak

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Çorum ili, Merkez ilçesi, Ulukavak mahallesinde 1903,56 metrekare yüzölçümlü taşınmazda kat karşılığı bina inşaatı yapılması işini ihaleye çıkardı.

Kızılayın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, geçici teminatı 240 bin lira olan ihalede, firmalar ihale zarflarını en geç 15 Şubat 2021 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermeleri gerekiyor. Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 16 Şubat 2021 günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğün Toplantı Salonunda açılacak.

Konya Büyükşehir, 50 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 4 Mart 2021 tarihinde Belediyenin web sayfası http://www.konya.bel.tr adresinde ilan edilecek. Sözlü ve uygulamalı sınav 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında Konya Selçuklu’daki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda yapılacak.