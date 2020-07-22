Resmi Gazete'de bugün (22 Temmuz 2020)
22 Temmuz 2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmi Gazete
Yönetmelikler
- Erat sevkiyat yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- İl özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi oldukları mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmelik
- Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Askeralma yönetmeliği
- Afyon Kocatepe Üniversitesi uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği
Tebliğler
- İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
- İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler
- Şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
Anayasa Mahkemesi kararları
- Anayasa Mahkemesi'ne ait karar
- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararı