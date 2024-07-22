Resmî Gazete'de bugün (22 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 22 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Haber Merkezi
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Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelik
–– İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İlan bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri