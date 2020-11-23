Resmi Gazete'de bugün (23 Kasım 2020)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) bünyesinde Kocaeli’de görev yapmak üzere 98’i araştırmacı, 7’si teknisyen olmak üzere 105 personel alacak.

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden 14 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

İşe alınacak 50 araştırmacı, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, elektronik mühendisliği, fizik mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans bölümlerinden birini bitirmiş ya da herhangi bir lisans bölümünden mezun olup bu bölümlerin birinden yüksek lisans veya doktora derecesine sahip, 40 araştırmacı bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş, 8 araştırmacının ise lisans bölümleri bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği veya yazılım mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Dicle Kalkınma Ajansına 9 personel alınacak

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan bölgede faaliyetlerini yürüten Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel alınacak.

DİKA’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, hukuk müşaviri ve iç denetçi kalkınma ajansının merkezinin bulunduğu Mardin’de, uzmanlar ise Genel Sekreterliğin uygun göreceği herhangi bir ilde istihdam edilecek.

Adaylar 14-25 Aralık 2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr’ye başvuracaklarlar. Ön değerlendirme sonuçlarına göre sözlü sınava katılmaya hak kazananların isim listesi 31 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav Mardin’de DİKA’da yapılacak. İlan ve sınav sonuçları www.dika.org.tr’de duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’ye yayımlanan ilanına göre, adaylar, Türkiye İş Kurumunca yapılacak ilanı takip eden 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu açık iş ilanlar bölümünden elektronik ortamda ve/veya Kurumun hizmet merkezlerine şahsen başvuru yapacaklar.

Aday listesi, www.kiyiemniyeti.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sözlü sınav, 30 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Üsküdar’da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılacak.

Gaziantep Üniversitesi 206 sağlık personeli alacak

Gaziantep Üniversitesi hemşire unvanı için 2020 KPSS (B), diğer unvanlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 180’ hemşire, 25’i sağlık teknikeri, 1’i odyometrist olmak üzere 206 sağlık personeli alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylar, 7 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar üniversitenin başvuru.gantep.edu.tr web sayfasında online olarak başvurularını yapacaklar.

Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, 7 Aralık 2020 tarihi itibarıyla en geç 15 iş günü içinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 işçi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İŞ–KUR üzerinden 2’si güvenlik, 41’i temizlik görevlisi olmak üzere 43 sürekli işçi alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular, 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattı aranarak gerçekleştirilecek.

Alıma ilişkin duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yapılacak.

Türk-Alman Üniversitesi 21 işçi alacak

Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 3’ü bahçevan, 18’i temizlik görevlisi olmak üzere 21 sürekli işçi alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Noter kura çekimi 4 Aralık 2020 günü saat 10.00’da Türk-Alman Üniversitesi’nde, adayların, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 14-15 Aralık 2020 tarihlerinde Üniversitenin Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda saat: 09:30’dan itibaren sözlü mülakat gerçekleştirilecek. Sonuçlar 17 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacak.