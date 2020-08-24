Resmi Gazete'de bugün (24 Ağustos 2020)

24 Ağustos 2020

Nizip’te katı atıktan elektrik üretilecek

Gaziantep’in Nizip ve Karkamış ilçelerinde oluşan evsel nitelikli atıkların depolandığı Nizip Katı Atık Depolama Alanına gelen günlük yaklaşık 150 ton katı atıktan elektrik üretilmesi işi ihaleye çıkarıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, atıklar içinde bulunan organik atıkların fiziksel ve biyolojik olarak parçalanması sonucu oluşan deponi gazından (LFG) elektrik enerjisi elde edilecek. İhale, tesisin projelendirmesi, her türlü izin ve onayların alınması, tasarım ve tesis inşaat işlerinin yapılması ve elektrik üretim tesisi kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi işini kapsıyor.

Yüklenici elektrik üretiminden ve bu işle alakalı diğer tüm gelirlerden elde edeceği brüt gelirden, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne yetki bedeli karşılığı KDV hariç en az yüzde 15 oranında pay verecek. İşin 10 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 10 milyon 576 bin 292,40 lira olarak belirlendi.

İhale 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 15.00’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) kapalı teklif usulü artırma yöntemiyle yapılacak.

-Tuzla Belediyesinden 87,4 milyon liralık taşınmaz satışı

İstanbul İli Tuzla Belediyesi, Belediyeye ait 3 taşınmazını 87 milyon 366 bin 485,12 lira tahmini bedel üzerinden kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, İstasyon Mahallesindeki 26 bin 191,78 metrekarelik ticaret + konut + turizm alanı 81 milyon 299 bin 285,12 lira, Tepeören Mahallesindeki 6 bin 140,20 metrekarelik konut alanı 3 milyon 70 bin 100 lira, Tepeören Mahallesindeki 5 bin 994,20 metrekarelik konut alanı 2 milyon 997 bin 100 lira tahmini bedelle ihale edildi.

İhaleler, 8 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00/14.40 ve 14.50’deTuzla Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

Mersin Silifke Belediyesinden 23,9 milyon liralık taşınmaz satışı

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığı, Kurtuluş Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait 661 bin 504,37 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı kapalı teklif usulü ihale ile satacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, muhammen bedeli 23 milyon 850 bin lira olan taşınmaz ihalesi, 9 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00’de, Silifke Belediyesi Hizmet Binası 3. kat Meclis Salonunda yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilecek.

TKİ’den iş makinesi ve plakalı araç satışı…

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü, Ege, Garp ve Çan Linyitleri İşletme müdürlükleri ve Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisindeki 30 adet iş makinesi ve 33 adet plakalı aracı, açık ihale (kapalı zarf ve açık artırma) usulüyle satacak.

TKİ’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Ege Linyitlerindeki 20 adet iş makinesi ve 22 adet plakalı araç, Garp Linyitlerindeki 4 adet iş makinesi ve 7 adet plakalı araç, Çan Linyitlerindeki 6 adet iş makinesi ve 3 adet plakalı araç ve TKİ Aydın-Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisindeki 1 adet plakalı aracın satışı yapılacak.

İhale Ankara’da TKİ Genel Müdürlüğünde 22 Eylül 2020 tarihinde saat: 14.30’da yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstanbul Üniversitesi 85 sözleşmeli sağlık personeli alacak

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde çalıştırılmak üzere, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 85 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 43 hemşire, 4 ebe, 2 eczacı, 2 diğer sağlık personeli, 34 sağlık teknikeri alımı yapılacak. Adayların, 8 Eylül 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları, istenen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacak.

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi, Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, işe fakültelerin 4 yıllık bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş̧ yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların başvuru yapabilecek. Başvurular 24 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Çevrimiçi denetimli yazılı sınav 22 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00 – 12.30 saatleri arasında yapılacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise çevrimiçi denetimli yazılı sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildiriminde bulunulacak.

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri eleman alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü, bağlı fabrika ile satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile “sürekli işçi “ kadrolarına sınavla 13 işçi alacak.

İşletme Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, işletme, İstanbul’da çalıştırmak üzere 5, Antalya’da çalıştırmak üzere 1 perakende satış elemanı, Edremit Balıkesir’deki işletme müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 5 ev tipi sofralık zeytin işlemecisi, 1 elektrikçi, 1 bahçıvan alımı yapacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 24 Ağustos – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 4 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.

Eleman alımı KPSSP93 puanıyla yapılacağı için perakende satış elemanlarında kura çekimi olmayacak.

Şırnak Belediyesinden eleman alımı

Şırnak Belediyesi, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla 2’si zabıta memuru olmak üzere 14 memur alacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecekler. Elektronik ortamda, Belediyenin www.sirnak.bel.tr internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Şırnak Belediyesine gönderilebilecekler.

Zabıta memuru alımında sözlü ve uygulamalı sınav; 2 Kasım 2020 tarihinde Saat 09.30’da başlayacak. Memur alımı için 2 Kasım 2020 tarihinde Saat 09.30’da başlamak üzere yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlar Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin www.sirnak.bel.tr internet adresinde ilan edilecek.