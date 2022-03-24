Resmi Gazete'de bugün (24 Mart 2022)
24 Mart 2022 tarihli ve 31788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7383 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Bankası Arasında Türkiye’nin Teknoloji Bankasına Finansal Katkısının Yenilenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5350)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2022/2023 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5351)
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/121)
YÖNETMELİKLER
–– Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/2, K: 2022/20 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri