Resmi Gazete'de bugün (25 Kasım 2020)

Adana’da kurulacak PTA ve Polimer/Cips tesisine devlet yardımı yapılacak

Adana ilinde kurulacak saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Adana ilinde yapılacak saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, 1Ağustos 2020 başlangıç tarihinden itibaren yatırım süresi 6 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımı olan projenin sabit yatırım tutarı 11 milyar 271 milyon 788 bin 151 lira olacak ve 1350 ilave istihdam sağlanacak. Projenin nitelikli personel sayısı ise 28 olarak saptandı.

Yatırım süresi sonunda tesis yıllık 1,5 milyon ton PTA ve 665 bin ton polimer/cips üretim kapasitesine sahip olacak.

Yatırım projesine gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirim oranı yüzde100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon lira), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.

Takasbank'a yeni faaliyet izni

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (TAKASBANK) Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat hizmeti vermesine izin verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre, Takasbank'ın Vadeli Elektrik Piyasası ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynağı Garanti Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat hizmeti vermesinin diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve hizmetin Takasbank'a verilmiş faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

Ham ayçiçeği yağı gümrük vergisinde düzenleme yapıldı

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Covid-19 salgınının halen devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Düzenlemeyle, ham ayçiçeği yağında gümrük vergisinin hasat öncesi 30 Haziran 2021'e kadar yüzde 3 gümrük vergisi ile 6 avro 100 kilogram/net toplu konut fonu, 1 Temmuz 2021'den itibaren ise yüzde 3 gümrük vergisi ile 28 avro 100 kilogram/net toplu konut fonu olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Düzenlemeden önce ham ayçiçeği yağındaki gümrük vergisi yüzde 36 olarak uygulanıyordu.

Malazgirt ve Bulanık ovalarının da içinde bulunduğu 25 ova "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındı

Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'de toplam alanı 221 bin 229,32 hektar olan 25 ova "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındı.

Bazı ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bazı ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar kapsam dışı tutulacak.

Karar gereği, büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şunlar:

"Batman'da 3 bin 59 hektarlık Gercüş Ovası, Bayburt'ta 9 bin 670,34 hektarlık Aydıntepe, 1853,08 hektarlık Beşpınar, 12 bin 377,99 hektarlık Demirözü ve 4 bin 790.45 hektarlık Yazıbaşı, Bursa'da 2 bin 800 hektarlık Güllüce, 8 bin 100 hektarlık İznik, 1063 hektarlık Orhaneli, 9 bin 369 hektarlık Orhangazi ve 1970 hektarlık Melik, Elazığ'da 1709 hektarlık Karakoçan ve 18 bin 524 hektarlık Kovancılar, Kahramanmaraş'ta 4 bin 62,47 hektarlık Altınyayla ve 2 bin 758,29 hektarlık Yeşilova, Kars'ta 667 hektarlık Akyaka Demirkent, 775,33 hektarlık Merkez Dikme ve 8 bin 739 hektarlık Susuz, Malatya'da 4 bin 300 hektarlık Eymir Kızık, 4 bin 493 hektarlık Kale ve 5 bin 619 hektarlık Yenice, Muş'ta 52 bin 185,82 hektarlık Bulanık, 9 bin 25,59 hektarlık Liz ve 52 bin 185,82 hektarlık Malazgirt, Niğde'de 722 hektarlık Eminlik ve 1139 hektarlık Hacıbeyli ovaları."

Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 Aralık 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararındaki "Selim Akçakale Ovası" ibaresi, "Kağızman Akçakale Ovası" şeklinde değiştirilirken, Kahramanmaraş, Narlı, Türkoğlu, Altunhisar-Çukurkuyu, Emen ovalarının sınırlarına ilişkin haritalarda değişiklik yapıldı.

Bitkisel üretime yönelik destekleme ödemelerinin şartları belirlendi

Tarımsal destekleme kapsamında bu yıl bitkisel üretime yönelik yapılacak ödemelerin şartları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya ve/veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler için 18 Kasım 2019'da başlayan sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım destek başvuruları yıl sonuna kadar devam edecek.

Çiftçiler, diğer destekleme başlıkları için ise bugünden itibaren kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilecekler.

Çiftçilere, 2020 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği sağlanacak.

Havzalarda, bu yıl fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçilerin destekten yararlanabilmeleri için 2020 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını, dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları gerekecek.

Toprak analizi desteği ödemelerinde, parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri olan ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenecek.

Küçük aile işletmesi desteği

Tarımsal faaliyet yapılan toplam alanı 5 dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2020 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteği, bu yıl hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve belirlenen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçiler için gerçekleştirilecek.

Belirlenen listedeki havzalarda, 2020 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanacak.

Susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" ekindeki listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak yetiştiren çiftçiler, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanacak.

ÇKS'ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleştirilen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödenecek.

Bu yıl destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerine kayıtlı olmayanlar, tebliğde anılan destekleme ödemelerinden yararlanamayacak.

ÇKS'de kayıtlı olduğu il veya ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle süresi içinde başvuru yapmayanlar bu tebliğde anılan destekleme ödemelerini kullanamayacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, belirtilen esaslar çerçevesinde, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemeler, Ziraat Bankasının ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılmış veya açılacak hesaplara yatırılacak.

TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2021 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeği ürününde kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.

Bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağgülü için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, TARSİM tarafından teminata dahil edilecek.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları da teminat altına alınacak.

Söz konusu teminatlar çerçevesinde, seralar için dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde değerlendirilecek.

Hayvancılıkta TARSİM kapsamı

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak TARSİM tarafından teminat altına alınacak.

Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski teminat altında değerlendirilecek.

Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski de TARSİM tarafından sigortalanacak.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski TARSİM tarafından teminat altına alınacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri sigortalanacak. ​​​​​​​​​​​​​​

Tarım ve Orman Bakanlığı destek verecek

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2021 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzu'na aktarılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağgülünde verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin üçte biri oranında ek prim desteği Tarım ve Orman Bakanlığınca ödenecek.

Bakanlıkça, köy bazlı kuraklık verim sigortasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği verilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük veya aylık meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşacak.

Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malkoçlar-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Trakyagaz Delta Enerji Doğal Gaz Boru Hattı ve Akmaya Doğal Gaz Boru Hattı güzergahlarının, "Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı" projesiyle kesişen kısımlarının deplase edilmesi amacıyla Kırklareli ve Lüleburgaz sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na dahil olan tarımsal işletmelere destek değişmedi

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılı için de 600 lira katılım desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile ÇMVA sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı sisteme katılan işletmelere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödemesi yapılacak. Bu rakam 2019 yılında da 600 lira idi.

Söz konusu destek, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birime gönderilen tarımsal işletmelere verilecek.

Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2’si, bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

Tebliğ ile 14 Kasım 2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Yaş çay üreticilerine 13 kuruşluk fark ödemesi desteği değişmedi

Ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği, 2019 yılında olduğu gibi kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2020 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2020 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olacak. Bu rakam 2019 yılında da 13 kuruş olarak uygulanmıştı.

Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) aktarılacak. Tebliğin uygulanmasına ilişkin üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si de Ziraat Bankasına Bakanlık tarafından ayrıca ödenecek.

Fark ödemesi desteği, banka tarafından, ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere verilecek.

Tebliğ ile 21 Kasım 2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2019 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi ihtiyaç halinde toplanacak

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesinin, yatırım projelerini değerlendirmek üzere, ihtiyaç duyulması halinde toplanması kararlaştırıldı.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından oluşan Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi, ihtiyaç olması halinde yatırım projelerini değerlendirmek üzere toplanacak.

Komitenin, daha önce mevzuat gereği yatırım projelerini değerlendirmek üzere yılda en az 4 defa toplanması gerekiyordu.

Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişiyle ilgili kararda uzatma

Tarım ve Orman Bakanlığının Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, “canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir” fıkrasıyla ilgili yürürlük süresi 2 yıl ertelendi.

20 Eylül 2015’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte bu fıkrayla ilgili yürürlük süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, 7 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bu süre 5 yıla çıkarılmıştı.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bu süre 7 yıla çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz arama sahaları ihale edilecek

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki 861,7 hektarlık alana sahip 33 bin 598 lira muhammen bedelli doğal mineralli su arama ile Türkoğlu ilçesindeki 4 bin 952,97 hektarlık alana sahip 193 bin 116 lira muhammen bedelli ve aynı ilçedeki 4 bin 876,43 hektarlık alana sahip 190 bin 132 lira muhammen bedelli jeotermal kökenli gaz arama sahaları ihaleye çıkarıldı.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, alanlar 3 yıl süreyle açık artırma suretiyle ihale edilecek, ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda bu süre 1 yıl uzatılacak.

İhaleler 21 Ocak 2021 tarihinde 10.00-10.30 saatleri arasında Koordinasyon Başkanlığının Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında yapılacak.

Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları tespit edildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Yalova merkez Bahçelievler mahallesindeki 49 bin 955,29 metrekare kroki ve koordinat listesi verilen alan Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırlarını değiştirildi

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Kadıköy Tuğlacıbaşı mahallesindeki Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınırları değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bölgenin alanı 4 bin 414,91 metrekare olarak belirlendi. Bölge kroki ve koodinat listesi de karar ekinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla 1 fakülte 3 enstitü kuruldu, 1 yüksekokul, 7 enstitü kapatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Adıyaman Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Piri Reis Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Geliş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adıyaman, İstanbul Teknik ve Piri Reis üniversiteleri lisansüstü eğitim enstitüleri açıldı.

Kararla, Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

Gençlik ve Sporda görevli öğretmenlerin ek ders ücreti

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleriyle ilgili düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara göre, geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacak ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenecek.

Karar yürürlüğe girdi.