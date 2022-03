Resmi Gazete'de bugün (25 Mart 2022)

Takip Et

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye Uzay Ajansı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (SHY-16.4)

–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/2)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)

–– Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2021/104, K: 2021/87 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri