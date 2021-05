Resmi Gazete'de bugün (25 Mayıs 2021)

Takip Et

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

–– 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4018)

–– İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi (Karanfilköy Mevkii) Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4019)

ATAMA KARARI

–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan ÖZBAŞ’ın Görevden Alınması ve Bu Suretle Boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Prof. Dr. Semih TÜMEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/247)

YÖNETMELİKLER

–– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

–– Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (1253/2014/AB) (SGM: 2021/18)

–– Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (1254/2014/AB) (SGM: 2021/19)

–– Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281/AB) (SGM: 2021/20)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3)

–– UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri