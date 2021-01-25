Resmi Gazete'de bugün (25 Ocak 2021)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamaları içeriyor.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 15’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınmasına karar verildi.

Muhtasar, KDV beyannameleri, bildirimler mücbir sebep sonrasında verilecek

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı.

Vergilerin ödeme süreleri beyannamenin verildiği ayı izleyen aydan itibaren verilecek

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacak.

Sigorta bildirimleri

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

Temmuz ayından itibaren elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecek Mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarları 5 bin lirayı aşması halinde sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirime dahil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 396) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 523) Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek tebliğin kapsam bölümüne, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyeceği bendi eklendi.

Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün 1.2.2. numaralı bendinin ilk paragrafından sonra gelmek üzere “Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5 bin lira tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir” paragrafı eklendi.

Tebliğin Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekecek.

Çekte bankaların ödemekle yükümlü miktarlar artırıldı

Çek defterlerinde bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu bedeller yeniden belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ değişikliği, 29 Ocak 2021 tarihinden yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İbraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, muhatap banka, karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 2 bin 670 liranın üzerindeyse 2 bin 670 lira, altında ise çek bedelini, karşılığının kısmen bulunması halinde, çek bedeli 2 bin 670 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2 bin 670 liraya tamamlayacak miktarı, üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığa ilave olarak 2 bin 670 lirayı ödemekle yükümlü olacaklar. Bu tutarlar 2019 yılında 2 bin 225 liraydı. Buna göre bedeller yüzde 20 oranında artırıldı.

Bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için veya kısmen karşılığının bulunmaması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı ödeme yapmakla yükümlü olduğu miktar da yüzde 24,9 artışla 1345 liradan 1680 liraya çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atık tesisi işletilmesi için ihaleye çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, batı entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm, enerji üretim ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi için ihaleye çıktı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale, entegre atık yönetimini içeren bir tesisin tasarımı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, gerekli makine ve ekipmanların çevre ve ilgili mevzuatlara uygun olarak temini/yapımı/montajı, tesis için gerekli tüm izin ve lisansların alınarak eksiksiz halde işletmeye alınması ve sözleşme süresince tesisin çevre ile ilgili başta Çevre Kanunu olmak üzere yürürlükteki ve güncel meri mevzuat kapsamında işletilerek, sözleşme sonunda idareye tam, çalışır ve sürdürülebilir vaziyette devredilmesi işini içeriyor.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede, sınırlı ayni hakka konu olan tesislerin tahmin edilen keşif bedeli 45 milyon lira olarak hesaplandı.

Artırıma esas ilk yıl kira bedeli 40 bin lira artı KDV olarak belirlendi. Kira bedeli her yıl yurt içi üretici fiyatları endeksindeki (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılacak. Hak lehtarı ayrıca yıllık toplam gayri safi hasılat üzerinden yüzde 1 artı KDV tutarını idareye ödeyecek. İşletme süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat dâhil 29 yıl olacak.

İhale 5 Şubat 2021 tarihinde, Cuma günü, saat 14.00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Teklifler de en geç ihale tarihi ve saatine kadar Belediye Encümenine verilecek.

BOTAŞ 268 personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak başvurular ile 268 personel alımı yapacak.

BOTAŞ’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, şirket, bağlı işletme müdürlükleri ve birimlerde çalıştırılmak üzere 74 elektrik, makine, petrol ve doğal gaz mühendisliği, endüstri, işletme, matematik, enerji sistemleri, harita, jeodezi ve fotogrametri, jeoloji, elektrik-elektronik, bilgisayar, çevre, kimya, inşaat bölümü mezunu, 26 hukuk, işletme, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, iletişim fakülteleri mezunu, 3 büro işçisi, 16 itfaiye görevlisi, 149 teknisyen, tekniker alacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İlanlar, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde yayımlanacak.

Bozok Üniversitesi, 48 sağlık personeli alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi, hastane veya rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde çalıştırılmak üzere, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 48 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 39 hemşire, 1 eczacı, 4 sağlık teknikeri, 4 diğer sağlık personeli alınacak. İlanla ilgili tüm bilgilere üniversitenin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacak. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 iş günü içinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecek.