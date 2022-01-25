Resmi Gazete'de bugün (25 Ocak 2022)
25 Ocak 2022 tarihli ve 31730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 182)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 183)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 185)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/01/2022 Tarihli ve 10049 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2016/35468 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2018/13305 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri