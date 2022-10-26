Resmi Gazete'de bugün (26 Ekim 2022)
26 Ekim 2022 tarihli ve 31995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon ve Sivil Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (No: 2022/13)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11314 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri