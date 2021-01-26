Resmi Gazete'de bugün (26 Ocak 2021)

Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılacak

Kamu İhale Kurumunun (KİK) Elektronik İhale, Hizmet Alımı, Mal Alımı ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elektronik İhale Yönetmeliğin geçici teminatların online bilgi alışverişine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokol imzalamış kuruluşlarla ilgili maddesine Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil edildi.

Yönetmeliğe, kesin teminat mektuplarıyla ilgili ek madde eklendi. Buna göre, uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları geçici teminatların online bilgi alışverişine yönelik işbirliği yapılmasına dair protokol imzalamış kuruluşlarla ilgili maddesine belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenecek. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenecek ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilecek.

Yönetmelik ekindeki ortaklık durum belgeleri ibareleri ortaklık tespit belgesi olarak değiştirildi.

“Beyan edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Standart Form”un konu kısmında yer alan “değerlendirmesi yapılması” ibaresi “işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” olarak değiştirildi. Aynı formda yer alan “geçilmiş olup,” ibaresinden sonra gelmek üzere “[aşırı düşük teklif açıklamalarınız ile birlikte]” ibaresi eklendi.

Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede yer alan “ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğe, “ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları” ibaresi eklendi.

Yine yönetmeliğe, “ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları” ibaresi eklendi.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine göre, aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenecek.

Hizmet Alımı İhaleleri, Mal Alımı İhaleleri ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama yönetmeliklerindeki değişikliğe göre de aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenecek.

Aşırı düşük teklif açıklaması sunmayanlar

Her dört yönetmeliğe göre, aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilecek.

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin ise teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.”

Dört yönetmelikte de yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacak.

Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Her iki yönetmeliğin geçici maddelerine ve eklerine dahil edilen cümleler 15 gün sonra, diğer maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişik yapıldı

Kamu İhale Kurumunun (KİK) Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan istekli ile görüşme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekecek. Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, mali teklif üzerinde yapılan görüşmenin kapsamının ödeme koşulları ve planının, mali teklif tutarını değiştirmemek kaydıyla idare lehine düzenlenmesine yönelik olabileceği hükme bağlandı. Bu çerçevede, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate alınarak toplam puanı en yüksek olan bu istekli üzerine bırakılacak ya da iptal edilecek.

İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların yüzde 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.

Bu madde daha önce il bazında yayımlanan akaryakıt fiyatlarının yüzde 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmiyordu. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınıyordu.

İlk yıl için alınan sigorta teklifinde birden fazla yılı kapsayan işlerde ibaresine ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu ibaresi eklendi.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Ancak danışmanlık hizmet alımıyla ilgili düzenleme ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacak.

Kamu İhale Kanunundaki eşik değerler ve parasal limitler Yİ-ÜFE oranında artırıldı

Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, 2020 yılı Aralık ayı yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık artışı oranında yüzde 25,15 artırılarak güncellendi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğe göre, yeni uygulanacak tutarlar, 7 bin 682 lira ile 81 milyon 614 bin 303 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar geçen yıl 6 bin 139 lira ile 65 milyon 213 bin 187 lira arasında belirlenmişti.

İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10 Aralık 2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulacak.

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılacak aksam ve parça ithalatında adet başına 5 dolarlık gözetim uygulaması yapılmayacak

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğinde (Tebliğ No: 2007/11) değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 8517.70.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında, İthalatta Gözetim Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Böylece, bu ürünlerin ithalatında yalnızca telefon cihazlarına ait olan aksam ve parçaların ithalatında adet başına 5 dolar gümrük kıymeti uygulanmamasına karar verildi.

Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde gümrük kıymeti kilogram başına 133 dolar olarak değiştirildi

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğinde (Tebliğ No: 2008/8) değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle gözlük çerçevelerinde ve güneş gözlüklerinde gümrük kıymeti adetten kilograma çevrildi.

Buna göre, gözlük çerçevelerinde plastik maddelerden olanlarda 16, diğer maddelerden olanlarda 10, güneş gözlüklerinde plastik camlı olanlarda 27, diğerlerinde 14 dolar olan adet başına gümrük kıymeti, brüt kilogram başına 133 dolar olarak değiştirildi.

Çalışma Bakanlığı, TİS arabulucu listesini Resmi Gazete’de yayımladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Toplu İş Sözleşmesinde (TİS) Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinin 6’ncı ve 8’inci maddeleri gereğince Seçici Kurul tarafından 31 Aralık 2020–30 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan Onüçüncü dönemde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller itibarıyla seçilen arabulucuların isim listesini Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre, İstanbul bölgesinde 20, Ankara bölgesinde 18, İzmir bölgesinde 13, Kocaeli bölgesinde 10, Bursa bölgesinde 8, Antalya, Konya bölgelerinde 6’şar, Adana, Eskişehir, Gaziantep, Sakarya bölgelerinde 5’er, Edirne bölgesinde 4, Kayseri, Trabzon ve Zonguldak bölgelerinde 3’er, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas ve Van bölgelerinde 2’şer arabulucu belirlendi.

43 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığı, 43 mülki idare amirini birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltti.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, 30 Kasım 2020 tarihinde yapılan değerlendirme sonucu, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi 30 Kasım 2018 tarihinden, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan 30 Kasım 2019 tarihinden, Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk, Personel Genel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, 7 daire başkanı, 1 hukuk müşaviri, 5 mülkiye müfettişi, 24 kaymakam ise 30 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amiri oldular.

Bahçelievler Belediyesi, 78 memur alacak

İstanbul ili Bahçelievler Belediyesi, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, boş kadrolara açıktan atama yoluyla 78 memur memur ve zabıta memuru alacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, alınacak memurların 1’i avukat, 6’sı mühendis, 3’ü mimar, 3’ü şehir plancısı, 5’i bilgisayar işletmeni, 10’u memur, 50’si zabıta memuru alacak.

Adayların, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında saat 16.00'a kadar Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuruyu zabıta memurları şahsen, diğer memurlar şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda basvuru@bahcelievler.bel.tr internet adresinden yapılabilecek.

Zabıta memurları 5 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00’de başlamak üzere belediyenin Teknik Hizmetler binasında sözlü ve uygulamalı, diğer memurlar 29 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’de başlamak üzere sözlü sınava girecekler.