Resmi Gazete'de bugün (26 Temmuz 2021)
26 Temmuz 2021 tarihli ve 31549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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