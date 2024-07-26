Resmî Gazete'de bugün (26 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yasama bölümü

Kanunlar

7520 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Yatırım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7521 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Yürütme ve idare bölümü

Cumhurbaşkanı kararları

–– 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8760)

–– Finansal Kurumlar Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8761)

–– Konya İlinde Kurulacak Mavi HES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8762)

–– Adapazarı ve Karacabey Kompresör İstasyonu Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8763)

–– Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan S:201200208 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8764)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8765, 8766, 8767, 8768, 8769)

Atama kararları

–– Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245)

Yönetmelikler

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

–– Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasını Sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Bakanlığa Yapacakları Bildirimlere İlişkin Tebliğ

–– Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ

–– Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Yeşil Dönüşüm Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

Kurul kararı

–– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 34) Bireysel Malî Tablolar

–– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 35) Konsolide Malî Tablolar

–– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 36) İştirakler ve Ortak Girişimlerdeki Yatırımlar

–– Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 37) Ortak Anlaşmalar

–– Devlet Muhasebesi Standardı 38 (DMS 38) Diğer Kuruluşlardaki Paylara İlişkin Açıklamalar

Yargı bölümü

Yargıtay kararları

–– Yargıtay 2, 3, 5, 6, 9, 10 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri