Resmi Gazete'de bugün (27 Ekim 2021)
27 Ekim 2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)
İLKE KARARI
–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/10/2021 Tarihli ve 1816 Sayılı İlke Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri