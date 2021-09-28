Resmi Gazete'de bugün (28 Eylül 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4509)

–– Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan “Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016)”in İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4510)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Bakanlığı Personel ve Askerî Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği

–– Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

–– Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/13863 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/18505 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri