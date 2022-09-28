Resmi Gazete'de bugün (28 Eylül 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/20 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri