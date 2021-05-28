Resmi Gazete'de bugün (28 Mayıs 2021)
28 Mayıs 2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Yerli Aksam Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/18)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/26)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2017/21919 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/8387 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri