Resmi Gazete'de bugün (28 Ocak 2021)

Yatırım teşvik belgesi sayısı Aralık ayında 1181 oldu

Aralık ayında düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı 1181’i buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 2020 yılında ocak ayında 783, şubatta 671, martta 816, nisanda 542 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, mayısta düzenlenen belge sayısı 513’e kadar inmişti. Nisan ve mayıs aylarında koronavirüsün etkisi nedeniyle 500’lere düşen yatırım teşvik belgesi sayısı haziranda 859’a, temmuzda rekor seviye olan 1200’e çıkmış, ağustosta 911, eylülde 1127, ekimde 974, kasımda 1009 olmuştu.

Böylece 2020 yılında düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı 10 bin 586’ya, öngörülen sabit yatırım tutarı 211 milyar 986 milyon 332 bin 471 liraya, bu yatırımların gerçekleşmesiyle sağlanacak istihdam ise 311 bin 406 kişiye ulaştı. Öngörülen sabit yatırım tutarının sağlanacak istihdama bölünmesiyle bulunan bir kişiye istihdam sağlamanın maliyeti ise 680 bin 739 lira oldu.

Bakanlığın, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Belge düzenlenen projelerle toplam 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 liralık sabit yatırım öngörülüyor. Bu yatırımların gerçekleşmesiyle 29 bin 361 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bu yatırımlar için 1 milyar 813 milyon 756 bin 898 dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek.

Aralıkta öngörülen sabit yatırım tutarında yıl rekoru kırıldı

Aralık ayında verilen yatırım teşvik belgeleriyle yapılacak 28,1 milyar liralık sabit yatırım yılın rekoru anlamına da geliyor. Kasım ayında 25,3 milyar liralık, sayı açısından rekor kırılan temmuz ayında ise 22,5 milyar liralık teşvik belgesi verilmişti.

Maxicells İlaç Sanayi 4,2 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi aldı

Belge verilen yatırımlar içinde Maxicells İlaç Sanayi A.Ş’nin İstanbul’daki eczacılık ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatıyla ilgili 4 milyar 200 milyon liralık komple yeni yatırımı, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’nin çeşitli illerdeki 1 milyar 450 milyon liralık tevsi, Park Cam San. ve Tic. A.Ş’nin Bilecik’teki cam ve cam ürünleri imalatıyla ilgili 1 milyar 153 milyon 482 bin 431 liralık tevsi, modernizasyon yatırımı, Newport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş’nin İzmir’deki konteyner eleçleme 1 milyar 60 milyon 64 bin 591 liralık tevsi yatırımı, Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici A.Ş’nin Zonguldak’taki 631 milyon 808 bin 391 liralık genel kamu hizmetleriyle ilgili komple yeni yatırımı, Mav Elyaf San. ve Tic. A.Ş’nin Tekirdağ’daki dokusuz örgüsüz kumaş imalatıyla ilgili 600 milyon liralık tevsi yatırımı, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş’nin Aydın’daki seramik yer karosuyla ilgili 584 milyon 139 bin 999 liralık tevsi yatırımı bulunuyor.

Tamamlama vizesi verilen yatırım teşvik belgeleri

Aralık ayında, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 244 firmanın sabit yatırım tutarı 7 milyar 217 milyon 111 bin 234 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 10 bin 731 oldu. Bu yatırımlar için ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 642 milyon 466 bin 298 doları buldu.

Tamamlama vizesi alan yatırımlar içinde ATM Sağlık Kayseri Yatırım ve İşletme A.Ş’nin Kayseri’deki insan sağlığıyla ilgili diğer hizmetlerle ilgili 2 milyar 4 milyon 101 bin 537 liralık komple yeni yatırımı, ATM Sağlık Manisa Yatırım ve İşletme A.Ş’nin Manisa’daki hastane hizmetleriyle ilgili 1 milyar 104 milyon 530 bin 902 liralık komple yeni yatırımı, Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş’nin Kırşehir’de iç ve dış lastik imalatı, lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesiyle ilgili 717 milyon 353 bin 1 liralık tevsi yatırımı, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş’nin İzmir’de tütün ürünleri imalatıyla ilgili 643 milyon 135 bin 82 liralık tevsi yatırımı yer alıyor.

Öte yandan Aralık ayında sabit yatırım tutarı 2 milyar 385 milyon 89 bin 933 lira olan ve 9 bin 750 kişinin istihdam sağlanacağı hesaplanan 314 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılmasıyla ilgili tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM’de kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde denizde terörizmle mücadele harekâtlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurların bölge ülkeleri karasuları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerinin Cumhurbaşkanı tarafından yapılması için TBMM’nin 10 Şubat 2009 tarihli ve 934 sayılı kararı ile verilen ve son olarak 5 Şubat 2020 tarihli ve 1241 sayılı karar ile bir yıl uzatılan izin süresinin Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca 10 Şubat 2021 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını uygun

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazasının, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı kaydedildi.

Bu bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesinin, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılmasına katkıda bulunduğu belirtilen tezkerede, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde, bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği kaydedildi.

Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının süresinin, son olarak 5 Şubat 2020 tarihinde alınan TBMM kararıyla bir yıl daha uzatıldığı belirtilen tezkerede, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2021'den itibaren bir yıl daha uzatılması; ayrıca denizde terörizmle mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla bölge ülkeleri kara suları dışında denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi öngören tezkere, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulunun 26 Ocak 2021 tarihli 41’nci birleşiminde karar verilmişti.

Sinema sektörüne destek verilmesi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım destek türlerinde destek alan, destek tutarına karşılık 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan teminatları, taşınmaz ipoteği ve benzeri diğer teminat türlerini veya muteber en az bir gerçek veya tüzel kişiyi müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir” maddesine yerli film gösterimleri eklendi.

İlk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için teminat olarak kabul edilen 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine uygun ve destek tutarı kadar teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gerekli olacak.

Yapılacak desteklerdeki değişiklikler

Yerli film gösterim desteğinde sinema salonunda bir yıl boyunca gösterilecek film sayısı 12’den 6’ya, saat 16.00’dan sonra gösterilecek seans sayısı 2’den 3’e çıkarıldı. Filmlerin gösterimin yapıldığı sinema koltuk kapasitesi 60’dan 50’e indirildi. Yıllık destek tutarının yüzde 50’si sözleşmenin imzalanmasından sonra verilecek.

Buna göre, yerli film gösteriminde, destek alan, sinema salonunda destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlü olacak.

Filmler, en az ikisi saat 16.00’dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans gösterilecek. Filmlerin gösteriminin en az 50 koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla yapılıyor olması gerekecek.

Yıllık destek tutarı; sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın yüzde 30’unu aşamayacak. Destek tutarının yüzde 50’si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan yüzde 50’si filmlerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun Genel Müdürlükçe uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenecek.

Sentetik filament iplikten dokunmuş mensucata anti damping kararı Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş giyim için olan mensucata yüzde 7,76 ile yüzde 42,44 arasında değişen oranlarda önlemin devam etmesine karar verildi

Ticaret Bakanlığının sentetik filament iplikten dokunmuş mensucata anti damping kararını içeren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Çin, Güney Kore, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş giyim için olan mensucata yüzde 7,76 ile yüzde 42,44 arasında değişen oranlarda önlemin devam etmesine karar verildi.

Tebliğ, 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/37) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararı yürürlüğe koydu.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu tebliğ ekinde yer aldı.

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 21 Ocak 2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42’nci maddesi çerçevesinde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Tebliğe göre, Çin menşeli ürünlere yüzde 13,91 ve yüzde 30,84, Güney Kore menşeli ürünlerde yüzde 14,64, yüzde 38,61 ile yüzde 40, Tayland menşeli ürünlerde yüzde 8,67, yüzde 22,07, yüzde 28,96, yüzde 30,93, Malezya ve Tayvan menşeli ürünlerde metrekarede 110 gram ağırlığı ve altı için yüzde 21,13, üstü için yüzde 42,44 CIF önlemi getirildi.

Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, nehir ve göllerde hidromorfolojik kalite bileşeninin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek hidromorfolojik izleme çalışmalarında standardizasyonu sağlamayı amaçlıyor.

Hidromorfolojik izleme çalışmaları; bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak hidromorfolojik izleme sertifikası almış kişiler tarafından yapılacak. Arazide, biyolojik örnekleme ve kimyasal izleme çalışmaları ile eş zamanlı olarak ve biyolojik örnekleme ve kimyasal izleme ile aynı noktada gerçekleştirilecek.

Akademik çalışmalar kapsamında yapılan hidromorfolojik izlemelerde izleme sıklığı ve parametreler çalışmanın kapsamına göre Bakanlıkça belirlenecek.

Nehirlerde izleme alanı

Nehirlerde hidromorfolojik izleme alanı; biyolojik örneklemenin yapıldığı izleme noktasının 250 metre memba ve 250 metre mansap tarafına doğru olacak şekilde nehrin en az 500 metre uzunluğundaki bölümünü kapsayacak şekilde saptanacak. Nehir yatağı, nehir kıyı seti, nehir kıyı kenar bölgesi, taşkın yatağı ve nehrin kıyı kenar bölgesinden itibaren karaya doğru olan 500 metre uzaklıkta kalan alanı kapsayacak.

Nehrin sağ ve sol sahilindeki nehir yatağı, nehir kıyı seti, nehir kıyı kenar bölgesi ve taşkın yatağına yürüyerek veya bu bölgelerde yeterli gözlem yapabilecek mesafeye ulaşılabilir olacak şekilde belirlenecek.

Göllerde izleme alanı

Göllerde hidromorfolojik izleme alanı; yüzey alanı 50 hektardan küçük olan göllerde en az bir, yüzey alanı 50 ve 500 hektar arasında olan göllerde en az iki, 500 hektardan büyük olan göllerde ise en az üç noktada olmak üzere biyolojik örneklemenin yapıldığı kıyı alanının 250 metre sağ ve 250 metre sol taraflarını kapsayacak şekilde göl kıyısındaki en az 500 metrelik alan olarak saptanacak. Göl litoral bölgesini, göl sahilini, göl kıyı setini, göl kıyı kenar bölgesini ve gölün kıyı setinden itibaren karaya doğru 1000 metre uzaklıkta bulunan alanı kapsayacak.

Göl sahili, göl kıyı seti ve göl kıyı kenar bölgesine yürüyerek ulaşılabilir veya bu bölgelerde yeterli gözlem yapabilecek mesafeye ulaşılabilir olacak şekilde belirlenecek.

Nehir ve göl sularında hidromorfolojik izleme çalışmaları; ilkbahar ve sonbahar dönemini kapsayacak şekilde yılda en az iki kez gerçekleştirilecek.

Bakanlık, su kütlesinin durumuna göre söz konusu izleme sıklıklarını değiştirebilir ve bu doğrultuda izleme programlarını güncelleyebilecek.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların izlenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yüksek yoğunlukta tatlandırıcılara (YYT) ilişkin tüm işlemler Bakanlık Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden gerçekleştirilecek. EVİS’e giriş ve diğer işlemler sadece elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılacak. EVİS’e www. turkiye.gov.tr ve Bakanlık tarafından ilan edilen uygulamalar üzerinden ulaşılacak.

Uygunluk belgesi başvurusu

Uygunluk belgesi başvurusu; EVİS üzerinden talep edilen bilgilerin girilmesi ve başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmesi sonrasında başvuru belgesinin imzalanması ile yapılacak. Başvurular, tam ve eksiksiz olması şartıyla, 10 iş günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak EVİS üzerinden uygunluk belgesi düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılacak.

Tebliğ kapsamında iletilmesi zorunlu olan veya Bakanlık tarafından talep edilen belgeleri zamanında iletmemiş ya da istenilen bilgileri EVİS’e zamanında girmemiş olan firmalara uygunluk belgesi düzenlenmeyecek.

Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca uygunluk belgesi verilmeyecek.

Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak

Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Tebliğ ile 2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini koruyacak.

2018 yılı ve önceki yıllara ait bildirimler, yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine göre tamamlanacak.

Firmalar 2019 yılı dönem başı YYT stoklarını, uygunluk belgesi bazında EVİS’e girecekler.

2019 ve 2020 yılı bildirimleri, 2021 yılı aralık ayı sonuna kadar yapılacak.