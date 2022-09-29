Resmi Gazete'de bugün (29 Eylül 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138)

YÖNETMELİK

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/09/2022 Tarihli ve 10347 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/21 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/23 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/24 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/25 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/26 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/27 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/28 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri