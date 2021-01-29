Resmi Gazete'de bugün (29 Ocak 2021)



Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmayacak

Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile gerçekleştirilecek.

Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları, gerekçe raporları ile başvurarak toplulaştırma talebinde bulunabilecek.

Gerekçe raporunun yeterli görülmesi durumunda, isteğe bağlı yapılacak arazi toplulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati alınacak.

Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) veya proje idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak.

Alınan bu karar, gerekçeleriyle DSİ veya proje idaresinin internet sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden birinde ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında duyurulacak. Karara uyulmaması uygulamayı geciktirmeyecek. Arazi toplulaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanacağı da yerel ekim mevsiminden en az 30 gün önce aynı yöntemlerle duyurulacak.

Gelir kayıpları karşılanacak

Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve mütemmim cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar, zarar verilerek işgal edilen ve ekilemeyen sonraki yıllar için kullanılamayan alanlar sebebi ile doğabilecek gelir kayıpları, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresince karşılanacak.

Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmayacak.

Arazi Derecelendirme Komisyonunca tespit edilen denklik dönüşüm katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir mülkiyet listesi ve arazi derecelendirme haritası, mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden biri ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında ve uygun olması durumunda internet ortamında 30 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilecek.

Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi ile ilgili itirazlarını, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak DSİ veya proje idaresine yapabilecek. Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmeyecek.

Toplulaştırma sahasında arazisi bulunan arazi malikleri ile işletme bazında yeni parselasyon planına yönelik tercihlerinin alınacağı mülakatlar yapılırken, bu mülakatlar, arazi malikleri adına, "mülakat yetkilendirme formu"nun DSİ veya proje idaresine ibrazı halinde gerçekleştirilebilecek.

Proje alanına hitap eden tesislerden direk ve trafo yeri, dinlendirme ve depolama havuzları gibi daha sonradan ruhsata tabi yasal işlemler gerektiren yerler, mümkünse, Hazine adına tescil edilecek. Aksi halde ilgili kurum tarafından kamulaştırılacak.

Arazi toplulaştırması tamamlanmış ve tescili yapılmış olan alanlarda mahkeme kararları ve idareden kaynaklı maddi hatalar gibi zorunlu hallerde yapılacak değişikliklere yönelik uygulamalar için yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı aranmayacak. DSİ veya proje idaresinin onayı ile gerekli düzenleme yapılacak ve uygulama sonucu meydana gelen yeni duruma ilişkin teknik dosya hazırlanarak kadastro müdürlüğüne gönderilecek.

Öte yandan, yönetmeliğin "Arazi toplulaştırması projelerinde köy sınır değişimleri sonucu üzerinde sabit tesis bulunan parsellerin komşu köy sınırına geçmesi halinde taşınmaz üzerinde bulunan mütemmim cüz bedelleri ile malikin bulunduğu yerleşim yerinin projesi tamamlanıp yeni yer teslim edilinceye kadarki gelir kaybı DSİ veya proje idaresi tarafından ödenir." hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Mersin'de jeotermal saha ihalesi

Mersin'de bir jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 1075,04 hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha, açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı.

İhale bedeli 43 bin 862,37 lira olarak belirlendi. İhale 15 Şubat Pazartesi günü saat 14.30'da Mersin Valiliği Hizmet Binası'nın toplantı salonunda yapılacak.

Elazığ Belediyesi arazi uygulamalı güneş enerjisi santrali yaptıracak

Elazığ Belediyesi, merkez ilçeye bağlı Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde 10 yıl süreli işletme, bakım ve hizmet işleri karşılığında arazi uygulamalı güneş enerjisi santrali yaptıracak.

Belediyenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale, 1140,48 kWp (990 kWe) gücündeki fotovoltaik panel kapasitesine sahip arazi uygulamalı güneş enerjisi santrali ikmalinin teknik özellikleri, satın alma ve tedarik şartları, kurulum ve montaj gereksinimleri, şebeke ile bağlantı esasları, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetleri dahil olmak üzere 10 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi için düzenlendi.

Gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte net elektrik üretiminden, aylık EDAŞ ve EPSAŞ ödemeleri düşüldükten sonra, Elazığ Belediyesine KDV hariç en az yüzde 49’un altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edilecek oranda pay verilecek.

Kapalı teklif açık artırma usulüyle yapılacak ihalenin, bedeli 3 milyon 228 bin 668,38 lira olarak belirlendi. İhale 9 Şubat Salı günü saat 10.00'da Elazığ Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Elazığ Belediyesinden mekanik ayırma ve kompost tesisi ihalesi

Elazığ Belediyesi, merkez ilçeye bağlı Çöteli köyü mevkiinde 15 yıl süreli işletme karşılığında mekanik ayırma ve kompost tesisi yaptıracak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, tesisinin saha düzenlemesi, bina vesaire inşaat işlerinin yapımı ile tesis içindeki ünitelerin makine ve ekipmanlarının kurulum, montaj ve devreye alınması, Çevre İzin ve lisansının alınması, 15 yıl süreyle yüklenici tarafından işletilmesi, karşılığında tesislerden çıkacak nihai geri dönüşüm ambalaj atıklarının brüt satışından yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç yüzde 4’ten az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay verilmesi işini kapalı teklif açık artırma sureti ihaleye çıkarıldı.

Tahmini yatırım maliyeti KDV hariç 3 milyon 155 bin 324,55 lira olan ihale 9 Şubat 2021 Salı günü saat 10.30'da Elazığ Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

ÖİB, 15 ildeki 31 taşınmazını ihaleyle satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Denizli, Yalova, Afyonkarahisar, Tokat, Samsun, Ankara, Muğla, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’taki 31 taşınmazını, 6 milyon 920 bin lira muhammen bedel ile birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile satacak.

ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İsteklilerin teklif ile şartnamede istenilen belgeleri, İdare’nin Ankara Kurtuluş’taki adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

Son teklif verme tarihleri, Denizli, Yalova, Afyonkarahisar, Tokat, Samsun’daki 11 taşınmaz için 3 Mart 2021, Ankara’daki 2 taşınmaz için 4 Mart 2021, 2 taşınmaz için 8 Mart 2021, Muğla’daki 2 taşınmaz için 9 Mart 2021, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum’daki 5 taşınmaz için 10 Mart 2021, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir’deki 5 taşınmaz için 11 Mart 2021, Sivas ve Yozgat’taki 4 taşınmaz izin 12 Mart 2021 olacak.

Başarılı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek

Yaptığı görevde inisiyatif alan, kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştirdiği tespit edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ödüllendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği'ne göre, personeli mükemmel hizmete teşvik etmek, moral vermek ve başarılı olanları emsalleri arasında ayırt ederek diğerlerine örnek olmasını sağlamak amacıyla, takdir belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi, para mükafatı, bröve, şerit rozet ve madalya ödülleri verilebilecek.

Hakkında ödül teklifinde bulunulan personel, ödülün onaylanmasına kadar ödül teklifinden haberdar olmayacak.

Amirler personelin başarısını tespit ettiğinde, personeli ödül gerekçesi ile değerlendirecek ve takdir belgesinin üstünde bir ödüle layık olduğu kanaatine vardığında, gerekçenin derecesine bağlı olarak, başarı belgesi, para mükafatı, şerit rozet veya madalya ödüllerinden biri için en kısa sürede teklifte bulunacak.

Ödül teklifi, olayın içinde yer alan personelden, aynı koşullarda olmasına rağmen inisiyatif alan, kararlı, eğitimini ve yeteneklerini zamanında, çekinmeden ve doğru sergileyerek başarıya ulaşan veya yenilikçi ve özgün bir çözüm bularak süreçleri iyileştiren personel için hazırlanacak.

Başarının sonucunda, Sahil Güvenlik Komutanlığına, ülkeye, çevreye, doğaya ve insanlara sağlanan yararı, kurtarılan insan hayatı, yakalanan kaçak malzeme miktarı, engellenen çevre kirliliği veya önlenen kazanın boyutu ya da iyileştirilen bir süreç veya geliştirilen bir proje sonucunda sağlanan tasarruf ve benzerleri, mümkünse ölçülebilir fayda olarak ifade edilecek.

Ödül teklifleri, öncelikle Sahil Güvenlik Personel Başkanlığı tarafından usul yönünden incelenecek daha sonra değerlendirme kurulu üyelerine kurulun toplanmasından 3 iş günü önce bir dosya halinde verilecek.

Teklif ve ön kontrol sürecinin tamamlanması, 20 iş gününü geçemeyecek.

Değerlendirme Kurulunun kararının olumlu olması halinde yetkili makamın onayının ardından personel, düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Madalyanın törenle personele verilmesi İçişleri Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakan bu yetkisini, Sahil Güvenlik Komutanına devredebilecek.

Kendisine şerit rozet, bröve veya madalya verilen personel, ödülleri üniforma üzerinde taşımak zorunda olacak.

Yönetmelik kapsamındaki madalya veya minyatürlerini, hakkı olmamasına rağmen taşıyan kişiler hakkında ilgili Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacak.