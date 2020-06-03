Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2020)

03 Haziran 2020

Serbest döviz fonlarında vergi yüzde 15’e çıkarıldı

Bu fonlarda stopaj, gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı kararıyla serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli karar yürürlüğe konuldu.

Gerçek kişilerde vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkaran, tüzel kişilere ise yüzde 15 oranında vergi getiren karar, hem vergi gelirini artırmayı hem de dövize olan talebi azaltılmayı amaçlıyor.

Fonlarda döviz cinsi yatırım yapan yatırımcılara döviz kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılıyor.

Tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef sermaye şirketleri menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden stopaj tabiler. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından beyanname verilmiyor. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil ediliyor.

Portföyünün en az yüzde 80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapan fonlar, serbest döviz fonları olarak adlandırılıyor. Çoğunlukla fon portföyünün en az yüzde 80’i Türk veya yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılıyor. Kalan kısımda ise yabancı sermaye piyasası araçları ve TL cinsi varlıklara yer veriliyor. Bu fonların amacı orta ve uzun vadede dövizdeki artışın da yol açacağı yüksek getiriyi elde etmek.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.

Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ilgili maddesi uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu.

Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi.