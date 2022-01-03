Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME: Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri