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Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2022)

3 Ocak 2022 tarihli ve 31708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
DÜZELTME: Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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