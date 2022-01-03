Resmi Gazete'de bugün (3 Ocak 2022)
3 Ocak 2022 tarihli ve 31708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
DÜZELTME: Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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