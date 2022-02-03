Resmi Gazete'de bugün (3 Şubat 2022)
3 Şubat 2022 tarihli ve 31739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği
–– Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2018/37732 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/5735 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri