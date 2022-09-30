Resmi Gazete'de bugün (30 Eylül 2022)
30 Eylül 2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2022 Tarihli ve 11254, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11269, 11270, 11271, 11272, 11274 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/29 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/30 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/31 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/33 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri