Resmi Gazete'de bugün (30 Eylül 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2022 Tarihli ve 11254, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11269, 11270, 11271, 11272, 11274 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/29 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/30 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2021/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/33 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri