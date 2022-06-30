Resmi Gazete'de bugün (30 Haziran 2022)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1322 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1323 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1324 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1325 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1326 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1327 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2022 Tarihli ve 11043 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/42, K: 2022/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/7 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/9 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/10 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/11 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/12 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri