Resmi Gazete'de bugün (30 Kasım 2020)

ÖİB’in 7 taşınmazının satışı ihalesi 28 Aralık’a ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 34 taşınmazını "satış" yöntemiyle özelleştirilmesinde Ankara Yenimahalle ilçesi Susuz mahallesindeki 7 taşınmazının ihalesinde son teklif verme süresi, 30 Kasım ve 14 Aralık 2020’den 28 Aralık 2020’ye ertelendi.

ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan yatırımcılara yönelik duyurusuna göre, 15 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan ilanda, Susuz mahallesindeki 13 bin 119, 2 bin 931, 2 bin 466 ve 3 bin 282 metrekarelik 4 arsasının son teklif verme tarihi 30 Kasım 2020’de, 19 bin 950, 3 bin 782 ve 13 bin 458 metrekarelik 3 arsasının son teklif verme tarihi ise 14 Aralık 2020 tarihinde doluyordu.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarihi olan 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar İdareye teslim edilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 67 personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlğü, 20 deniz trafik operatörü, 20 klavuz kaptan, 5 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis/makinisti, 1 büro personeli, 15’i gemici olmak üzere 67 personel alacak.

Genel Müdürlüğün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvuru 4 Aralık 2020 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

TÜBİTAK araştırmacı ve uzman alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 9 araştırmacı, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), bağlı bünyesinde görev yapmak üzere 1 uzman yardımcısı/uzman, 1 usta alacak.

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göne, araştırmacılar Konya’da, uzman yardımcısı/uzman ile usta Ankara’da görev yapacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

Son başvuru tarihi 21 Aralık 2020 olarak belirlendi.

TÜİK 40 personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 3’ü güvenlik, 37’si temizlik görevlisi olmak üzere 40 sürekli işçi alacak.

TÜİK’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 3 silahsız güvenlik görevlisi ile 11 temizlik görevlisi Ankara’da diğer temizlik görevlileri 15 ilde çalıştırılacak.

Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşılabilecekler. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler.

İstanbul Üniversitesi 8 bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular 30 Kasım 2020 tarihinden 14 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru internet adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Çevrimiçi denetimli yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.istanbul.edu.tr sitesinde 18 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek.

Çevrimiçi denetimli yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, çevrimiçi denetimli yazılı sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde www.istanbul.edu.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sözlü sınav sonuçları da aynı adresten duyurulacak.