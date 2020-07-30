Resmi Gazete'de bugün (30 Temmuz 2020)
30 Temmuz 2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmi Gazete
TBMM kararı
- Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine ilişkin karar
Yönetmelikler
- Mera yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre kullanılacak yetkilere ilişkin yönetmelik
Tebliğler
- 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince; işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin dış ticaretine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
- Ulusal meslek standartlarına dair tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler
Anayasa Mahkemesi Kararları
- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları