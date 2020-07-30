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Resmi Gazete'de bugün (30 Temmuz 2020)

30 Temmuz 2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün (30 Temmuz 2020)
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TBMM kararı

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine ilişkin karar

Yönetmelikler

- Mera yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre kullanılacak yetkilere ilişkin yönetmelik

Tebliğler

- 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince; işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ

- Vergi usul kanunu genel tebliği

- Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin dış ticaretine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

- Ulusal meslek standartlarına dair tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları

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