Resmî Gazete'de bugün (31 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yasama Bölümü

TBMM Kararı

1425 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler



– Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları



– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2020/9481 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2020/32967 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2020/33007 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2024 Tarihli ve 2022/58456 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

