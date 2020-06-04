Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2020)
4 Haziran 2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmi Gazete
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeler şöyle:
Yönetmelikler
- İçişleri Bakanlığı dernekler denetçileri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Valilik ve kaymakamlık birimleri teşkilat, görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Profesyonel sualtıadamları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Vakıf yükseköğretim kurumlarında teminat hesabının açılması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimi hakkında yönetmelik
- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler
Tebliğler
- TS 12432 Altıköşe başlı cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik konstrüksiyonlar için – Somunlu veya somunsuz standardı ile ilgili tebliğ
- İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ