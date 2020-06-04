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Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2020)

4 Haziran 2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün (4 Haziran 2020)
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeler şöyle: 

Yönetmelikler

- İçişleri Bakanlığı dernekler denetçileri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Valilik ve kaymakamlık birimleri teşkilat, görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Profesyonel sualtıadamları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Vakıf yükseköğretim kurumlarında teminat hesabının açılması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimi hakkında yönetmelik

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Tebliğler

- TS 12432 Altıköşe başlı cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik konstrüksiyonlar için – Somunlu veya somunsuz standardı ile ilgili tebliğ

- İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 

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