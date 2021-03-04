Resmi Gazete'de bugün (4 Mart 2021)

Ticaret Bakanlığı 63 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Ticaret Bakanlığı, 63 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirketin isim ve iletişim bilgilerine ilişkin liste yer aldı.5 Eylül 2020’de yapılan eklemeyle 68’e çıkarılan şirket sayısı 63’e indirildi.

Son düzenlemeyle, Çolakoğlu Metalurji A.Ş, DGS Dış Ticaret A.Ş, Hayat Kimya Sanayi A.Ş, Medcem Global Pazarlama A.Ş, Tosyalı Toyo Çelik A.Ş’den oluşan 5 firma listeye girdi.

Listeden, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, (Erdemir), Ford Otomotiv San. A.Ş, İskenderun Demir Çelik A.Ş, Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş, Taypa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkmen Grup İthalat İhracat Dış Ticaret A.Ş, Yaşar Dış Ticaret A.Ş, Zeryağ San. ve Tic. A.Ş’den oluşan 10 firma çıkarıldı.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 ve 5 Eylül 2020 tarihli sayılarında yayımlanan konuya ilişkin kararlar yürürlükten kaldırıldı.

Dış ticaret sermaye şirketi" statüsü yıllık 100 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren şirketlere başvurmaları halinde veriliyor.

Şehir Üniversitesi personeli Marmara Üniversitesine atanabilecek

Cumhurbaşkanının Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Esaslara eklenen geçici 23’üncü maddeye gore, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle görev yapmakta olan idari personelden şartları taşıyan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, 30 gün içinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla öğrenim durumlarına ve 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürütmekte oldukları görevleri uygun Marmara Üniversitesine ait boş sözleşmeli personel pozisyonuna atanabilecekler.

Aynı konuyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sportif faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik ve Spor Bakanlığının Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tür ihalelerde uygulanacak usul ve esasları belirliyen yönetmelik, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlere ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihaleleri kapsıyor.

Yönetmeliğin yürütülmesinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gözetilmesi esas olacak. İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemeyecek. Ancak alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere idarece gerekli görülmesi halinde bazı işlerin bölümlere ayrılması mümkün olacak. Aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ihaleleri birlikte yapılamayacak. Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, idare, ihalesi yapılacak işin özelliği, önemi ve ihale için gerekli süreyi göz önünde bulundurarak belirtilen ihale usullerinden birisi kullanabilecek. Ödeneği bulunmayan hiçbir alım için ihaleye çıkılamayacak.

Özel hesap yönetmeliği

Resmi Gazete’de Bakanlığın Ülkemizde Yapılacak Uluslararası Gençlik ve Spor Organizasyonlarına İlişkin Özel Hesap Yönetmeliği de yer aldı.

Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere oluşturulacak özel hesabın, yönetimi, işleyişi, özel hesaptaki tutarların harcanması, nemalandırılması ve özel hesaba ilişkin diğer usul ve esasları belirleyen yönetmelik, özel hesabın yönetimi, kullanılması, özel hesaptaki tutarların harcanması ve nemalandırılması ve özel hesabın muhasebeleştirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemler ile ilgili hususları kapsıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yapımına ilişkin müşavirlik hizmeti alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devrini kapsayan işin "yapım dönemi müşavirlik hizmeti" için ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale dosyası satış bedelinin 10 bin lira, geçici teminat tutarının 1 milyon lira olarak belirlendiği ihale, 29 Mart günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

İhale, "Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu" adresinde Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.

Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün önce başlamak üzere, ihale günü saat 14.00'e kadar elden veya posta yoluyla teslim edilebilecek.

İhale, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin YİD modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işine yönelik "yapım dönemi müşavirlik hizmeti"ni kapsıyor.

Bayi satış fiyatı yerel gazetelerde 75 kuruştan, yaygın gazetelerde 1 liradan az olamayacak

Gazetelerin bayi satış fiyatı, katma değer vergisi dahil, yerel ve bölgesel gazetelerde 75 kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 liradan az olamayacak.

Düzenlemeyi içeren, Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle yönetmeliğin "Asgari satış fiyatı ve komisyon oranı" başlıklı 47. maddesi değiştirildi.

Değişiklik uyarınca, gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dahil 75 kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 liradan daha az, bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde 40'ından daha fazla olamayacak.

Düzenleme 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.

Adalet Bakanlığının 1287 yeni personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 temizlik görevlisi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek.

Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza ve infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 58 sürekli işçi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan liana gore, başvurular, 8 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapabilecek.

Ankara, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş ve İzmir için ilan edilen temizlik görevlisi kadrosuna sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart'ta saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Asil adaylardan başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihleri sınavı yapacak olan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

Adalet Bakanlığına 155 sürekli işçi alınacak

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 155 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'da 110, Yozgat'ta 35 ve Rize'de 10 temizlik görevlisi kadrosuna başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapabilecek.

Ankara, Rize ve Yozgat için ilan edilen temizlik görevlisi kadrosuna sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

Belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

TÜBİTAK, Ulusal Gözlemevi'nde görevlendirmek üzere 3 kadrolu personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü (TUG) bünyesinde görevlendirmek üzere 3 kadrolu personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel alımı için 25 Mart'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

Söz konusu 3 kadrolu personel TÜBİTAK TUG bünyesinde Antalya'da, teknik ve destek personeli ile Ar-Ge teknisyeni olarak görev yapacak.

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgi, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet sayfasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.