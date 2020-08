Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2020)

05 Ağustos 2020

Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergileri indirildi, bazı gıda ürünlerinde ise sıfırlandı

-Muzda yüzde 145,8, yeşil ve siyah çayda yüzde 145 olan gümrük vergisi yüzde 7’ye, sarımsakta yüzde 49,5’den yüzde 5’e düşürüldü



Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler içinde çikolata, makarna, pastacılık ürünleri, maya, helva, kahvaltılık gevrekleri ve kakao ürünleri bulunuyor.

Taze (yeşil) sarımsak, kuru sarımsak, kabuklu, kabuksuz ceviz, taze muz, kurutulmuş muz, siyah ve yeşil çay, çerezlik ayçiçeği gümrük vergileri düşürüldü.

Cumhurbaşkanının İthalat Rejimi Kararına Ek Kararına göre, taze (yeşil sarımsak ve kuru sarımsakta yüzde 49,5 olan gümrük vergisi yüzde 5’e, diğer bazı sarımsaklarda yüzde 19,5’den yüzde 2’ye, kabuklu ve kabuksuz cevizde yüzde 15’den yüzde 4’e indirildi.

Muzda yüzde 145,8, yeşil ve siyah çayda yüzde 145 olan gümrük vergisi yüzde 7’ye düşürüldü.

Çerezlik ayçiçeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisi yüzde 3’e indirildi.

Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler

Paraguay çayı, meyan kökü ürünleri, kakao toz ve ürünleri, kültür mayaları, bira mayaları, kabartma tozları, çikolata, helva, kaynatılmış tatlı ve karamaller, sakızlı ve jöleli şekerlemeler, boğaz pastili, öksürük şekerleri, fındıklı drajeler, şekerleme tabletleri, fondan, lokum türleri, pasta, büskivi ve ekmekçilik mamulleri, makarnalar, kahvaltılık gevreklerde bazı istisnai ülkeler dışında gümrük vergisi sıfırlandı.

Gümrük vergileri bu ürünlerde yüzde 5,1 ile yüzde 94,3 arasında değişiyordu. Birkaç üründe ise gümrük vergisi yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanıyordu.

Cumhurbaşkanı kararları 20 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Çeşitli bakanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu ve çeşitli kamu kuruluşlarındaki atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

General ve amirallerin atama kararları da Resmi Gazete’de yer aldı

Cumhurbaşkanının, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, DAP, TKİ, TTK, MTA ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 General ve Amiralin ataması yapıldı.

Yapılan atamalara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 74 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 36 amiralin, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Genelkurmay Plan ve Prensipler (GNPP) Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Demirtel getirildi.

TKİ Genel Müdürlüğüne Hasan Hüseyin Erdoğan atandı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Hüseyin Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Ercan Gebeş, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcılığına Akan Gülmez atandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Dereli görevinden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevinden alındı.

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya Çoştu getirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne Zekeriya Çoştu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Basri Kurt atandı.

DAP Başkanı değişti

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir görevinden alınırken, bu surette boşalan göreve Osman Demirdöğen getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Hakkı Kalyoncu getirilirken, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır görevinden alındı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine İsmail Hak atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Salim Özpak görevinden alınırken, bu suretle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Selamettin Ermiş getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bilir, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına da Olgun Gündüz atandı.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu görevden alınarak yerine Gürsel Ekmekçi atandı. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Korkmaz, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Çalışkan, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Erhan Bulut getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Zehra Gamgam görevden alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Ordu İl Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop İl Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş İl Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu ve Kastamonu İl Müftülüğüne Mustafa Bilgiç'in ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Mehmet Özbay görevden alınarak yerine Uzman Dr. Zeynep Orhan atandı. Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Benian getirildi.

Cumhurbaşkanından Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Genelgesi…

Genelgeden; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’ kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı Genelgesi yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, ulaştırma altyapıları ülkelerin ekonomik gelişimini ve refah seviyesini etkileyen en önemli unsurlardan biri konumunda. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler toplumun ulaşım anlayışı ve tarzında yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olduğu vurgulanan genelgede şöyle denildi:

“Ortaya çıkan bu eğilim ve beklentilerin karşılanmasında akıllı ulaşım sistemleri (AUS) önemli bir rol oynamaktadır.

Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren AUS; ulaşımın izlenmesi, analizi ve yönetimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla teknolojide yaşanan gelişmeler doğrudan AUS’u etkilemekte ve yeni AUS uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış, artan nüfus ile birlikte toplu taşımaya olan gereksinim ve benzeri gelişmeler AUS alanında hazırlanan ve 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren strateji belgesi ve eki eylem planında güncelleme yapılmasını ihtiyaç haline getirmiştir.”

Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı yayımlanacak

İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı”nın Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtilen genelgede, “ülkemize tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’ kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir” denildi.

Cumhurbaşkanından Heyelan, Çığ Duyarlılık Haritaları Genelgesi…

Genelgeden; “tehlike haritalarının hazırlanması ve hazırlanan haritaların aynı platformda tutulması ve ilgililer ile paylaşılması amacıyla Web tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) oluşturulmuş ve 81 ilin kullanımına açılmıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları Genelgesi yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Türkiye’nin coğrafi konumunun ve son yıllarda yaşanan iklim değişikliği etkilerinin de sonucu olarak afetselliğinin yüksek olmasının, her yer önemli miktarda can ve mal kaybına neden olduğuna vurgu yapıldı.

Meydana gelen afetlerin zaman zaman birbirini tetiklemesi ile oluşan zararların artarak devam etmesinin afetlerin bütünleşik olarak ele alınması gerektiğini ortaya koyduğuna dikkati çekilen genelgede şöyle denildi:

“Afet zararlarını en aza indirilmesinde, afet öncesi tehlike ve risklerin belirlenerek bu risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması bir önem arz etmektedir. Risk azaltma çalışmalarının temelini ise afet risklerinin analizi ve değerlendirmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca afet türleri için tehlike ve risklerin belirlenmesi ve haritalandırılması çalışmaları yürütülmektedir.

Afet tehlike haritaları; afet öncesi, sırası ve sonrası stratejik ve taktik planlama, mekânsal planlama, risk transferi, mühendislik yapılarının yer seçimi ve tasarımı gibi amaçlar için hazırlanmaktadır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde afet tehlikelerinin belirlenmesi ve haritalandırılmasında yapılan çalışmanın amacı ve ölçeği önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaçlara bianen, tehlike haritalarının hazırlanması ve hazırlanan haritaların aynı platformda tutulması ve ilgililer ile paylaşılması amacıyla Web tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) oluşturulmuş ve 81 ilin kullanımına açılmıştır.”

ARAS sistemi ulusal çapta tamamlandı

ARAS sistemi kullanılarak hazırlanan heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri duyarlık haritalarının ulusal çapta tamamlandığına dikkati çekilen genelgede, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformları üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulmuştur. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca bahsi geçen afet türlerinin etkilerinin en aza indirilebilmesi amacıyla oluşturulan haritaların, mekânsal planlama, risk azaltma ve mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş, işlem ve projelerde dikkate alınması hususunda Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

Venezuela’ya sağlık malzemeleri hibe edilecek

Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan sağlık alanında hibe anlaşmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara’da 11 Haziran 2020 imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Venezuela’ya 25 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 35 bin adet tulum, 200 bin adet eldiven, 40 bin adet PCR test kitini bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe etti.

İletişim Başkanlığı ihale yönetmeliği…

İletişim Başkanlığının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkında karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (b) bendi, savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri içeriyor.

Karara göre, İletişim Başkanlığı, usul ve esaslara göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında, kanunda yer alan temel ilkelerin yanı sıra ulusal menfaatin korunması, standardizasyonun, modernizasyonu sağlanması, güvenliğin ve gizliliğin gerektirdiği hususlar ile süratle hareket ilkeleri de dikkate alınacak.

Bu kapsamda mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kısımlar halinde de yapılabilecek. Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde idareye ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin sağlanması temel ilkelerden olacak.

İletişim Başkanının gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilecek. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklere hemen tebliğ edilecek. İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılacak ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilecek. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacak. İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilecek.

İhale veya onay belgesi veya sözleşmede belirtilmesi kaydıyla yüklenicilere avans teminat mektubu karşılığında ihale bedelinin yüzde 10’unu geçmemek üzere ön ödeme yapılabilecek

Gerek görülmesi halinde İletişim Başkanının olurunu almak kaydı ile toplam sözleşme bedelinin yüzde 30 oranına kadar iş artışı yapılabilecek.

İletişim Başkanlığı personeli görevde yükselme yönetmeliği

İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İletişim Başkanlığında görev yapan devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar düzenliyor.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hizmet süresi şartlarına sahip olmanın dışında, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, başkanlık da en az bir yıl çalışmış olması isteniyor.

Yönetmeliğe göre, görevde yükselme yazılı sınavında 100 üzerinden en az 60, sözlü sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar, başarılı sayılacaklar.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlandığı 18 Nisan 1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 4 yıllık yükseköğretim mezunu kabul edilecekler.

Yönetmelikle, 5 Temmuz 2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne Özbekistan’ın katılımı…

Cumhurbaşkanı, 13 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/700 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasına Özbekistan Cumhuriyeti'nin Katılması Nedeniyle Adı Geçen Anlaşmanın Uygulama Alanının 14 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Özbekistan Cumhuriyeti'ni Kapsayacak Şekilde Değiştiğinin Tespit Edilmesi”ne 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verdi.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ve Protokollerinin Cebelitarık’ı kapsaması…

Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyine Birleşik Krallık Tarafından Yapılan Başvuru Uyarınca Ekli Listede Adları ve Onay İşlemlerinin Tarih ve Sayıları Gösterilen Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ve Protokollerinin Uygulama Alanının Türkiye Cumhuriyeti Bakımından 27 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Cebelitarık’ı Kapsayacak Şekilde Değiştiğinin Tespit Edilmesi”ne 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verdi.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, bu kapsamdaki Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ve Protokolleri şöyle:

“Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (ETS No: 30), Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (ETS No: 24), Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol (ETS No: 98), Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokol (CETS No: 209), Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokol (CETS No: 212)”

Kütahya’da acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı, Kütahya İli sınırları içinde tesis edilecek “Emet Esbey KÖK Umutlu Enerji Nakil Hattı”nın yapımı amacıyla belirtilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyeti sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş: (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal ve hizmet alımları…

İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, komisyona katılan üyeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapım işlerinde Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait yapım işlerinde İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

14 Eylül 2004 tarihli ve 2004/8030 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan esasların “yabancı ülkelerdeki kuruluşlar” başlıklı tanımında “Türk Silahlı Kuvvetlerinin” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığın” şeklinde değiştirildi.

Esasların ilgili maddelerinde, “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı”, “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibareleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”, “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değişimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı, bazı kamu kurumlarında kadro iptal ve ihdasları yaptı

Cumhurbaşkanı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yaparken, bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde ait bazı kadro ve pozisyonları iptal etti, bazı kadro ve pozisyonlar ihdas etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Danıştay Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığının dolu kadrolarında derece, boş kadrolarında unvan değişikliğine gidildi.

Bu çerçevede Danıştay Başkanlarının merkezdeki 104 dolu, 47 boş, Helal Akreditasyon Kurumunun merkezde 4 boş, Kültür ve Turizm Bakanlığının merkezde 136 boş, 722 dolu, döner sermayesinde 147 dolu, 57 boş, taşra teşkilatında 255 boş, Tarım ve Orman Bakanlığı merkezde 219 dolu, taşra teşkilatında 3 bin 364 dolu, döner sermayede 2 dolu, merkezde 124 boş, taşrada 180 boş, Türkiye İstatistik Kurumunda 7 boş, Türkiye Yazma Eserler Kurulunda bir boş kadroda unvan, derece değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Et ve Süt Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ, TEÜAŞ, TCDD, Çaykur, TİGEM, DHMİ’de bazı kadro ve pozisyonları iptal etti, bazı kadro ve pozisyonlar ihdas etti.

Bu kurumlar içinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi dikkati çekti. İşletmenin merkez teşkilatında 50, taşra teşkilatına 1624 pozisyon iddiası yapılırken, taşra teşkilatındaki 90 pozisyon iptal edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden 39 milyon 150 bin liralık arsa ihalesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karatay Fevzi Çakmak Mahallesindeki 2 arsasını 39 milyon 150 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayınlanan ilanı göre, 54 bin 506,35 metrekarelik sanayi alanı arsa 28 milyon lira muhammen bedelle 18 Ağustos 2020 tarihinde saat: 15.50’de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı binasında bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni tarafından 1 taksidi peşin, kalanı 31 taksitte ihale edilecek.

Aynı yerde saat 16.00’da ise 32 bin 980,32 metrekarelik sanayi tesis alanı, kimyasal üretim ve depolama tesisi 11 milyon 150 bin lira muhammen bedelle peşin olarak ihaleyle satılacak.