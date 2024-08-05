Resmî Gazete'de bugün (5 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
– Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği
– Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlıkta Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İzmir Bakırçay Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Kapadokya Üniversitesi Alev Alatlı Stratejik Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İlan Bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri