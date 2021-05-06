Resmi Gazete'de bugün (6 Mayıs 2021)
6 Mayıs 2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10180-1 ve 10180-2 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri