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Resmi Gazete'de bugün (6 Mayıs 2021)

6 Mayıs 2021 tarihli ve 31476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10180-1 ve 10180-2 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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