Resmi Gazete'de bugün (7 Temmuz 2020)

07 Temmuz 2020

Atama kararları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar görevinden alınırken, yerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ayözen atandı.

Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı ve Sağlık Bakanlıkları ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanının atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar görevinden alınırken, yerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ayözen getirildi. DHMİ’de açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Erhan Ümit Ekinci atandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık atandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’de (TEİAŞ) açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Muhammer Nuri Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Vural Duman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Hakkari İl Müdürlüğüne Murat Koca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine Hüseyin Alkan, Sağlık Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, müfettişler Muhammet Türker, Tuncay Derin ve Fatih Özkara, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğine, Müfettiş Yardımcısı Ersoy İşleyen, Manisa’da açık bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Metin Öztürk ve Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Yaşar Baltacı'nın atamaları yapıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcısı İlhan Akdeniz ve I. Hukuk Müşaviri Şenay Dayanır görevlerinden alındı.

Balıkesir’de jeotermal kaynak sahalar ihale edilecek

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 7 adet jeotermal kaynak sahasını ihaleye çıkardı.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihaleler, 17 Temmuz 2020 günü saat 10.00 ile 14.30 saatleri arasında Karesi Mahallesi Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi/Balıkesir’deki Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda ayrı ayrı yapılacak.

Arama ruhsat sahaları, Manyas Haydarköy, Altıeylül Kirazköy, Susurluk Ilıcaboğazı (Kepekler), Susurluk Yahyaköy, Yağcı ve Balıklıdere, Kepsut Köylü Köyü, Balıklı, Saraçköy, Bigadiç Bademli, Ayvalık Türközü civarında bulunuyor.