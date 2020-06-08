Resmi Gazete'de bugün (8 Haziran 2020)
8 Haziran 2020 tarihli ve 31149 Sayılı Resmi Gazete
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Yönetmelikler
–– İstanbul Bilgi Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi İhale Yönetmeliği
İlan bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri