Resmi Gazete'de bugün (8 Haziran 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik

–– Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

–– Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/71 ila 110)

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2022 Tarihli ve 10215, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/97, K: 2022/36 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri