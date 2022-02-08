Resmi Gazete'de bugün (8 Şubat 2022)
8 Şubat 2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/38, 39, 40, 41, 42)
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)
–– Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.1.b)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2018/2739 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/3157 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri