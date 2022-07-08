Resmi Gazete'de bugün (8 Temmuz 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen 2014 Yılı Türkiye İçin Ülke Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve İcra Dönemi Sona Erme Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5784)

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5785)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Sınırları İçerisinde “Rezerv Yapı Alanı” Olarak Belirlenen Sahada Yer Alan Bazı Taşınmazların Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5786)

–– Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030)’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5787)

–– Nizip-Karkamış İl Yolu 28+889.06-31+371.69 Kilometreleri Arasındaki Yol Yapım Çalışmaları Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5788)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5789)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5790)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5791)

–– “154 kV Kızılcahamam-Kazan Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5792)

–– “154 kV Nallıhan Trafo Merkezi Projesi’’ Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5793)

–– İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Adının "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5794)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4/11/2020 Tarihli ve 3181 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5795)

–– Balıkesir İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 28/10/2021 Tarihli ve 4710 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5796)

–– Niğde İlinde Yapılacak Olan Elastan Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5797)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5798)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5800)

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

–– Millî Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

–– Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Tebliğ (No: 2022/14)

İLKE KARARI

–– Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tesbit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2022 Tarihli ve 10263 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/94, K: 2022/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/15, K: 2022/73 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri