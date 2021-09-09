Resmi Gazete'de bugün (9 Eylül 2021)
9 Eylül 2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler, tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490)
YÖNETMELİK
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-124, 125, 126 ve 127 Sayılı Kararları
KARAR
–– 1 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2017/40147 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/6259 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2)
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri