Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete-Sayı 31346-26.12.2020

Tüketiciye yönelik taksitli satışlarda vade düzenlemesi…

Ticaret Bakanlığı, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda vade düzenlemesi yaptı.

Bakanlığın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında 6 aylık taksit sınırlaması 4 aya indirildi. Tablet bilgisayar satışlarında 6 aylı süre değiştirilmedi.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksit sayısı 18 aydan genel sınırlama olan 12 aya düşürüldü.

Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalardaki 18 aylık taksit süresi devam edecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi 6 ayı geçemeyecek. Bu süre daha önce 8 aydı.

Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme daha önce olduğu gibi yapılamayacak.

Vergi, resim, harç istisna belgeleriyle ilgili düzenleme…

Düzenlenen veya iptal edilen vergi, resim, harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanmayacak.

Ticaret Bakanlığının, İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde (İhracat: 2017/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Firmaların vergi, resim, harç istisnası belgesi almak üzere bakanlığa yaptıkları müracaatlarda bakanlıkta belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi, resim, harç istisnası belgesi düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, elektronik ortamda ilgililere erişime açılmayacak.

Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgeye ilişkin bilgilere, belge hakkında işlem yapacak kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilecek ama düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanmayacak.

Yine, 18’nci maddenin 4’ncü fıkrasında da benzer değişiklik yapıldı. Düzenlemeye göre iptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19’uncu madde hükmü çerçevesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilecek. Ayrıca, iptal edilen belgeye ilişkin bilgilere, belge hakkında işlem yapan kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda erişilebilecek.

Fakat, iptal edilen vergi, resim, harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazete’de yayımlanmayacak.

(26 Aralık 2020)

Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında tercihli ticaret anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına ve anlaşmanın eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan anlaşma yürürlüğe girdi.

(26 Aralık 2020)

Tehlikeli malların karayolu ile uluslararası taşımacılığı anlaşması

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasının eklerinde 2019 yılına ait değişikliklerin onaylanması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşma, tadil edildiği şekliyle A ve B eklerine Portekiz tarafından yapılan değişiklik önerisiyle kabul edildi.

Bilirkişi asgari ücret tarifesi, yeniden değerleme oranında artırıldı

Adalet Bakanlığının 2021 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarife göre verilecek adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri, ortalama olarak, yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 oranında artırıldı.

Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödeniyor. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılıyor ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanıyor.

Buna göre, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan bilirkişi ücretlerine göre, yeniden değerleme oranı kadar artış yapılan bilirkişi ücretleri 2021 için, 220 lira ile 580 lira arasından 240 lira ile 640 lira arasına yükseltildi.

Yurt dışı tebligatta uyulması gereken usul ve esaslar tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanlığının Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ, uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları belirliyor. Kapsam, yurt dışı tebligat ve istinabe talebinin gönderilmesi için alınan posta gideri ile yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflardan oluşur.

Posta gideri, Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılındığı her bir tebligat veya istinabe talebinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 60 lira, diğer ülkeler için 100 lira alınacak.

Tebliğ, yabancı ülke makamlarınca istenen masrafları da ülke örnekleriyle belirliyor.

Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı ülke makamlarınca talep edildiğinde ödenmek üzere, 1.000 liranın mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanacak.

DNA testi istenilen hallerde 4 bin lira, kan tahlili yapılması istenilen hallerde 1500 lira, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya doku örneğinin alınması istenilen hallerde 1000 lira mahkeme veznesine avans olarak yatırılması gerekecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ticaret Kanununun borca batık olma maddesiyle ilgili tebliğde değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 376’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu, çağrı ve bildirim yükümüyle ilgili 376’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, “Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde genel kurul” şeklindeki 6’ncı maddesinin başlığı, “Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul” olarak değiştirildi.

Yapılan değişikliğe göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu, zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması hali olarak tanımlandı. Bu durumda yönetim organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunacak. Daha önce, bu fıkra, “Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması halinde yönetim organı, bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.” şeklindeydi.

Genel kurul üçte biri ile yetinilmesine bakmadan sermaye azaltımı yapılmasına karar verebilecek

Tebliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması” ibaresi “Zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan çok olması” olarak değiştirildi. Bu durumda toplantıya çağrılan genel kurul, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve” ibaresi yürürlükten kaldırılması nedeniyle sermayenin üçte biri ile yetinilmesine bakmayacak ve kanunun 473 ve 475’nci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına karar verebilecek.

Tebliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sermayenin üçte biriyle” ibaresi “kalan sermayeyle” olarak değiştirildi ve aynı fıkraya “Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilir” cümlesi eklendi.

Tebliğin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, “Sermaye tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilir.” cümlesi dahil edildi.

Halka açık anonim şirketler için sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel kurul tarafından;

Geçmişte olduğu gibi sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilecek. Fakat, sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdü Kanunun nakit sermaye ile ilgili 344’üncü ve kurulma anıyla ilgili 585’inci maddelerine uygun olarak ödenecek.

Yine daha önceki gibi, sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilecek. Yalnız, bu şekilde yapılacak sermaye artırımında, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi zorunlu olacak.

Aynı genel kurul toplantısında, bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi koşulu aranmaksızın, sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebilecek. Bu şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunması zorunlu olacak.

Kur farkı zararları

Tebliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kur farkı zararları” ibaresi “kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı” olarak değiştirildi ve aynı fıkraya “Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.” cümleleri eklendi.

Tüketici hakem heyetlerine başvurulardaki parasal sınırlar artırıldı

Ticaret Bakanlığının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddelerinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğdeki parasal sınırlar yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı. Buna göre, 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değer;

7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 lira ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7 bin 550 Türk Lirası ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. Daha önce bu değerler, sırasıyla, 6 bin 920, 6 bin 920-10 bin 390, 10 bin 390, 6 bin 920-10 bin 390 lira olarak uygulanıyordu.

İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkililer. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili konumunda.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabiliyor. Bu durumda başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabiliyor. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettiriliyor.

Tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tüketicinin korunması hakkında idari para cezaları yüzde 9,11 artırıldı

Ticaret Bakanlığının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci maddesine göre 2021 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğdeki idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırıldı.

Buna göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları şöyle olacak:

Temel ilkeler, satıştan kaçınma, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler, cayma hakkı, temerrüt, erken ödeme, sözleşme öncesi bildirme yükümlüğü, sözleşmede değişiklik yapılması, bağlı krediler, mesafeli sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, fiyat etiketi ve tanıtma ve kullanma kılavuzuyla ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için uygulanacak idari para cezası 415 liradan 452 liraya yükseltildi.

Haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için uygulanacak idari para cezası da 415 liradan 452 liraya çıkarıldı.

Konut sözleşmelerinde idari para cezası

Teslim edilmeyen her konut için 45 bin 728 lira, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak.

Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılması, bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulan iş yeri dışı sözleşmeler, devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olmasının maddenin uygulanmasını engellemeyeceğine ve devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılması halinde 228 bin 653 lira idari para cezası verilecek.

Bankalarda idari para cezası

Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunma zorunluluğuna uymamaları halinde 11 milyon 432 bin 783 lira, bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları belirlenen bina veya devre tatile konulu taşınmazın tamamlama sigortası yaptırmadan veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlama zorunluğu, bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemeyeceği, haczolunamayacağı, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacağı ilişkin hükümlere aykırı hareket edenlere 1 milyon 143 bin 274 lira idari para cezası uygulanacak.

Reklamlarda idari para cezası

Ticari reklamlarla ilgili belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hallerde 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanabilecek. Aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 22 bin 861 lira, ulusal düzeyde yayın yapan televizyon aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 lira idari para cezası verilebilecek. Süreli yayınlar aracılığıyla yapılmışsa bu tutarlar 10 bin 896 lira ile 209 bin 563 lira, yerel radyolar aracılığıyla olmuşsa 10 bin 475 lira, ülke geneline yayın yapan radyolar veya internet aracılığıyla gerçekleştirilmişse 104 bin 781 lira, kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 52 bin 388 lira, diğer mecralarda 10 bin 475 lira idari para cezası kesilecek.

Rekabet Kurulu, ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde idari para cezaları 10 katına kadar uygulayabilecek.

Kanunun çeşitli hükümlerine aykırı hareket edenlere verilecek diğer idari para cezaları da 457 bin 308 lira arasında değişiyor.

Konut, devre mülk satışı, reklam, süreli yayın promosyon uygulamaları ile ilgili idari para cezaları hariç, İdari para cezalarının 57 bin 160 lirayı aşması durumunda bu miktardan az olmamak ve 228 milyon 655 bin 756 liradan fazla olmamak üzere toplam idari para cezası tutarı önceki yıl gayri safi gelirinin yüzde 25’ini aşamayacak.

Bu tutar, bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar için açıklanan son finansal tabloda yayınlanan özkaynağın binde 5’ini geçemeyecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Doğal gaz piyasasında başvurular 2021 sonuna kadar yazılı da verilebilecek

Enerji ve TabiiSıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış, iletim, dağıtım, otoCNG) verilmesi, CNP lisansı tadil, yapım ve sertifika verilmesi, tadil edilmesi, vize edilmesi ve yenilenmesi işlemlerinde elektronik yapılacak başvurular, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yazılı olarak da verilebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı kuruldu

Ahmet Kurt, Ahmet Akın Süel, Aydın Örs, Naili Aytek Gürkan, Azmi Kansak, Çiğdem Ertem, Sait Ergun Özen, Erol Tabanca, Gönenç Gürkaynak, Hasan Arat, Süleyman Murat Yosmaoğlu, Kamil Ömer Bozer, Sinan Güler tarafından İstanbul’da Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, vakıf, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15 Aralık 2020 tarihinde kesinleşen 19 Ekim 2020 tarihli ve E:2020/700, K:2020/216 sayılı kararıyla tescil edildi.

500 bin lira mal varlığı olan vakıf, Türkiye’de basketbol sporu ile uğraşmış ve uğraşan sporcu, hakem, idareci, basketbol yazarı ve benzeri basketbol emekçisi kişilere ihtiyaç halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma yoluyla destek olunması ve bunun yanı sıra, Türk basketbolcularının kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, memlekete faydalı sporcular olarak yetişmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Vakfın Yönetim Kurulu, Ahmet Akın Süel, Naili Aytek Gürkan, Hasan Arat, Süleyman Murat Yosmaoğlu, Kamil Ömer Bozer, Korhan Aklar, Özlem Bağdatlı, İsmail Bağdatlı, Dilek Özdemir ve Duygu Ayas’tan oluştu.

Vakfın sona ermesi halinde Yönetim Kurulunun tasfiye kurulu olarak yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalan malvarlığı, Mütevelli Heyetinin ve Kurucular Kurulunun ayrı ayrı çoğunluk kararına göre benzer amaçlı bir kuruluşa devredilecek.

Bodrum’da Sit kararı

Muğla ili Bodrum ilçesinde yer alan Torba, Çamlık, Kızılağaç mahalleleri ve çevresi doğal sit alanı, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 28’i lisans, 10’u önlisans mezunu olmak üzere 38 personel alacak.

İstanbul Kadıköy’deki Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, istekliler başvurularını 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığın internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara merkezde görevlendirmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvurular, 1 Şubat 2021’de başlayacak 12 Şubat 2021 tarihinde saat 16.00’da sona erecek. Başvuruların istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.

Giriş sınavı, 22 Mart–2 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlığın merkez binasındaki Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacak.- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacak.

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacak.