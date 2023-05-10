Resmi Gazete'de bugün neler var? (10 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 10 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
YÖNETMELİKLER
- Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu yönetmeliği
- Uludağ Alan Başkanlığı hizmet birimleri çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü avukatlık sınav ve atama yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü yurtiçi pazarlama ve satış yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı sözleşmeli personeli disiplin amirleri hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel sicil amirleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu sigorta işleri yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- M.K.E. Kurumu teftiş kurulu yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Doçentlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
TEBLİĞLER
- Milli emlak genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
- Tahsilat genel tebliği
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
- Anayasa Mahkemesi'ne ait karar
- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararı