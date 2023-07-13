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Resmi Gazete'de bugün neler var? (13 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 13 Temmuz tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...

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YÖNETMELİKLER

- Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kura ile atanacak sağlık personelinin atama usûl ve esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Elektrik şebeke yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞ

- Harçlar kanunu genel tebliği

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

-Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2020/34, K: 2023/25 Sayılı Kararı