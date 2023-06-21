Resmi Gazete'de bugün neler var? (21 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 21 Haziran 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Yüksek İhtisas Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
- Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2019/28535 Başvuru Numaralı Kararı
- Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2020/18132 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
- Yargı İlânları
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
- Çeşitli İlânlar
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri