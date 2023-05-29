Resmi Gazete'de bugün neler var? (27-29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 27-29 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27-29 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete'de bugün - 29 Mayıs 2023
YÖNETMELİK
- Ankara Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
TEBLİĞLER
- İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ
- İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler
Resmi Gazete'de 28 Mayıs 2023
YÖNETMELİKLER
- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler
Resmi Gazete'de 27 Mayıs 2023
YÖNETMELİKLER
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik
- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında çalıştırılacak yerli sözleşmeli personel hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik
- Beşeri tıbbi ürünlerin klinik araştırmaları hakkında yönetmelik
- Beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- İleri tedavi tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği
- Vakıf yükseköğretim kurumlarında teminat hesabının açılması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
KURUL KARARI
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait karar
KARAR
- İdare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar (Haberi yazan Mehmet Dinar)