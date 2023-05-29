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Resmi Gazete'de bugün neler var? (27-29 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 27-29 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27-29 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.

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Resmi Gazete'de bugün - 29 Mayıs 2023

YÖNETMELİK

- Ankara Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ

- İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair tebliğler

 

Resmi Gazete'de 28 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

- Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Resmi Gazete'de 27 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında çalıştırılacak yerli sözleşmeli personel hakkında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

- Beşeri tıbbi ürünlerin klinik araştırmaları hakkında yönetmelik

- Beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- İleri tedavi tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği

- Vakıf yükseköğretim kurumlarında teminat hesabının açılması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

KURUL KARARI

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait karar

KARAR

- İdare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar (Haberi yazan Mehmet Dinar)