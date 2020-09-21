Resmi Gazete'de neler var?
31251 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. İbn Haldun Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
21 Eylül 2020 Tarihli ve 31251 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugün Resmi Gazete'de İbn Haldun Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
21 Eylül 2020 Tarihli ve 31251 Sayılı Resmi Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri