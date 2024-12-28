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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta bazı raylı sistem hatları ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

AA
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1 Ocak'ta bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olarak gerçekleşecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.