Resmi Gazete'de yayımlandı: 21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova'da belirlenen bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, söz konusu 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen bölgeler orman vasfı dışına alınacak.

Öte yandan, orman sınırları dışına çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde taşınmazın orman olarak değerlendirilmesi öngörüldü.

Bu kapsamda devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ya da Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar arasından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis edilmek üzere tahsis yapılacak.