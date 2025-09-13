Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde yeni teknoloji geliştirme bölgeleri ilan edildi

İstanbul, Antalya ve Amasya'da bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre İstanbul'un Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi'ndeki 1.291,72 metrekarelik alan, "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Antalya'da ise iki farklı bölge için karar alındı. Alanya ilçesi Telatiye Mahallesi'ndeki 8.147,23 metrekarelik alan "Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olurken, Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'ndeki 1 milyon 87 bin 966,32 metrekarelik alan "Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 Alanı" olarak belirlendi.

Amasya'nın merkez ilçesi Şeyhcui Mahallesi'ndeki 5.821,90 metrekarelik alan da "Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ilan edildi.